Il Comune pensa alle scuole donando mascherine, igienizzanti e materiale informatico

Nella giornata di venerdì l'assessore comunale all'Istruzione, Silvia Nizzetto, si è recata nelle sedi delle cinque direzioni scolastiche delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per la prima tranche di consegna di mascherine FFP2, igienizzanti e materiale informatico forniti dal Comune di Treviso. L'Amministrazione Comunale di Treviso, visto il perdurare dell'emergenza Covid, ha difatti stanziato 83 mila euro per acquistare mascherine FFP2, visiere, detergenti igienizzanti, guanti e materiale informatico per sostenere le scuole statali della città.