donazzandimettiti: gli studenti veneti lanciano un photomob contro l'assessore

Il 19 gennaio in Consiglio regionale si vota la mozione di riserve nei confronti dell'assessora all'istruzione Elena Donazzan, dopo aver cantato in diretta radio faccetta nera, offendendo e mettendo in imbarazzo l'intera regione. Gli studenti del Veneto, in risposta, hanno lanciato un photomob chiedendo le dimissioni della Donazzan.

«Non ci siamo mai sentiti rappresentati dalla Donazzan - dichiara Tommaso Biancuzzi, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi Veneto - questa è l'ultima, nonché la più grave, di una serie di gaffe collezionate durante i suoi mandati. Siamo invisibili agli occhi dell'assessora: mai un confronto neppure con le consulte, organo ufficiale di rappresentanza studentesca, mai una parola sul diritto allo studio e men che meno fondi adeguati per tutelare e garantire un'istruzione pubblica di qualità. Non bastasse, al pessimo operato si aggiunge anche questa passione per il ventennio: dare una delega come quella dell'istruzione affidata ad una fascista, peraltro incompetente, è dannoso per tutta la Regione».



«Chiediamo le dimissioni della Donazzan subito! - continua Irene Pizzolotto, coordinatrice dell' unione degli Universitari di Venezia - Apologia e revisionismo storico non possono essere legati a chi ha una delega in regione. Da anni ci rendiamo disponibili per instaurare un dialogo costruttivo sulle tematiche dell'istruzione e porre rimedio alle gravi lacune della Regione in ambito di Diritto allo Studio e investimenti nell'istruzione. E in tutta risposta abbiamo ottenuto solo tagli al settore ed finanziamenti del tutto inutili, come fumetti di dubbia veridicità e presepi nelle scuole. Questa per noi non è istruzione, abbiamo sopportato abbastanza!».