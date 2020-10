Edilizia scolastica, dal Governo in arrivo oltre 13 milioni di euro per le superiori

Supera i 13 milioni di euro il riparto del Governo per l’edilizia scolastica in provincia di Treviso. Lo ha comunicato lunedì Roger De Menech, deputato bellunese del Partito Democratico. «Quelle stabilite dal governo sono risorse aggiuntive ai fondi già stanziati nei cinque anni scorsi con il piano ‘Buona Scuola’ - spiega De Menech - Un ulteriore incremento di disponibilità finanziarie di cui le nostre scuole hanno grande necessità per essere sempre più sicure e accoglienti».

Destinatarie del provvedimento sono le scuole superiori del territorio che riceveranno in totale 13.219.137,69 di euro. I finanziamenti serviranno a lavori di manutenzione, messa in sicurezza, adeguamento alle più recenti normative antisismiche e antincendio e efficienza energetica. «Ogni euro speso per le scuole è un investimento - conclude il deputato - In Veneto l’impegno del Governo su queste misure è di 65 milioni 894 mila euro, in tutta Italia arriva a 855 milioni di euro».