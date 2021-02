Scuola di esports: H-Farm e Acer For Education insieme per una nuova academy

Un fenomeno che non si può più ignorare: se parlare di esport fino a poco tempo fa era appannaggio di pochi addetti ai lavori, oggi questo mondo è in fortissima espansione ed è un fenomeno cross-generazionale che abbraccia giovani, adulti e bambini, sparpagliati in un ecosistema frammentato dove ognuno trova la sua collocazione, e dunque il suo gioco di riferimento, a seconda delle proprie passioni e delle attitudini personali. ACER FOR EDUCATION e H-FARM sono stati tra i primi in Italia a capire il potenziale di un media che è ormai diventato parte della cultura della nostra epoca. Una collaborazione nata nel segno della formazione e dell’innovazione, iniziata nel 2019 con i primi centri estivi in Italia dedicati, per approdare oggi ad una vera e propria academy pensata per educare i futuri professionisti del settore, o aspiranti tali, in un percorso equilibrato e responsabile.

Non solo player, ma anche analisti, coach, team manager: posizioni lavorative sempre più ricercate dal mercato a livello internazionale, a cui vengono richieste competenze trasversali e conoscenze puntuali. Da un lato infatti è necessario conoscere il mondo degli esports, le sue dinamiche, i trend, le tipologie di gioco e di tornei, dall’altro la parte ludica si fonde con il business e il management, quindi è importante sviluppare skill di project management, di marketing, di conflict management per gestire e motivare un team di giocatori che sono a tutti gli effetti dei professionisti.

Dieci quindi i ragazzi che hanno partecipato all’academy, per un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, guidati dagli esperti di H-FARM e dai professionisti di QLASH, in un percorso formativo che prevede teoria, pratica, ma anche workshop e lavori di gruppo per affinare le soft skill. Il tutto supportato da ACER FOR EDUCATION, partner tecnico del corso, nella definizione del programma e nel tracciare insieme le linee guida e gli obiettivi educativi dell’academy, improntata anche ad un utilizzo consapevole del mezzo videoludico.

“L’Esports Academy è stata creata per far conoscere ai nostri studenti il potenziale del settore esports che non si limita solo alla figura del giocatore professionisti - commenta Marco Labozzetta, Education Project Manager di H-FARM - I nostri studenti hanno appreso la storia degli esports e le dinamiche dei diversi titoli, hanno esplorato i diversi attori del mondo esports e i diversi ruoli dell'ecosistema come il team manager, l'analista, il caster e l’head coach. I computer Acer a brand Predator, dedicato al mondo gaming, hanno reso possibile l’Academy, alimentando le ambizioni dei ragazzi nel mondo esports".

Cristina Pez, Sales and Marketing Sr. Manager Emea di Acer for Education afferma: ”La nostra mission consiste nel supportare gli insegnanti nell’implementazione di ambienti di apprendimento innovativi che aiutino gli studenti ad essere pronti per affrontare le sfide del 21° secolo, alimentando la loro curiosità attraverso un'esperienza didattica coinvolgente. Con Esport nel campo dell’istruzione, crediamo che gli studenti possano acquisire sia competenze tecniche che trasversali, come la collaborazione, il senso di comunità e la capacità nel problem solving. Tutte competenze e conoscenze trasferibili che possono essere applicate ad altri settori, comprese le carriere digitali e quelle basate su STEAM. Un aiuto prezioso per gli studenti che vivono oggi in un mondo in continuo cambiamento in cui si aprono nuovi i ruoli lavorativi dove l'enfasi è sempre più posta sulla flessibilità, l'adattabilità e le competenze trasferibili".