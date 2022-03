Festival nazionale dell’innovazione scolastica 2022… in itinere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dedicato a dirigenti scolastici e docenti e che hanno a cuore la scuola. A quanti hanno uno sguardo aperto sulla realtà, tanta passione e voglia di portare in evidenza - attraverso proposte didattiche di valore ed esperienze educative in atto – ciò che nella scuola si sta già rinnovando. Il Comitato Organizzatore del FIS propone tre eventi “in itinere”, utili per conoscere meglio i temi delle candidature dell’edizione 2022 del Festival, ma anche e soprattutto per dare la possibilità a docenti e dirigenti scolastici di confrontarsi e approfondire argomenti e tematiche di grande attualità. Gli appuntamenti: Mercoledì 23 marzo 2022 – ore 17,00 Il lavoro come ambito educativo e formativo. Interventi introduttivi di: Margherita Rabaglia: DS IS Gadda di Fornovo (PR) Cristiana Poggio: Vice Presidente Piazza dei Mestieri - Torino Mercoledì 30 marzo 2022 - ore 17,00 La didattica come luogo di socialità e di edificazione della persona. Interventi introduttivi di: Francesca Maganzi: DS Liceo scientifico “E. Torricelli” Luigi Ballerini: medico e scrittore di romanzi per ragazzi Mercoledì 6 aprile 2022 - ore 17,00 Tutti presenti: oltre lo ‘schema classe’. Interventi introduttivi di: Giuliana Barazzuol DS ISISS Verdi di Valdobbiadene (TV) Nicola Terenzi – DS Liceo Candia di Seregno (MB) I webinar, della durata di 45 minuti circa, avranno la seguente struttura: due interventi introduttivi di 10 minuti e a seguire dialogo. La partecipazione è gratuita. Il link di collegamento è il seguente: https://meet.google.com/wfx-ksqo-koy