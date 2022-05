Fondazione Opera Monte Grappa: tre giorni di festa per i 60 anni della scuola

Tre giorni per festeggiare un traguardo importante: i 60 anni della nascita della scuola di formazione professionale della Fondazione Opera Monte Grappa. Questo il programma che si terrà all’interno della sala di ingresso della scuola a causa delle previsioni meteo avverse: sabato 28 maggio con inizio alle 20.30 musica intervallata da testimonianze. Tra queste: don Giovanni Scavezzon ex presidente della Fondazione, Francesco Pilotto presidente di Cna Asolo e imprenditore con ragazzi stagisti della scuola, Mirco Baggio ex allievo ora socio di un’officina. Chiude il Vicario generale mons. Giuliano Brugnotto. Presente questa sera l’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan.

Domenica 29 maggio si celebrerà la Santa Messa alle ore 10 presieduta da monsignor Giuseppe Rizzo. Domenica verrà benedetta e posata una targa in memoria del docente Claudio Zanella “per l’impegno e la professionalità vissuta in questa scuola in favore della diffusione della cultura e per la sua grande umanità”. La targa sarà collocata nell'aula in cui ha insegnato per tanti anni. A seguire alle ore 11.00 la benedizione del “Sentiero don Erasmo” il sindaco di Fonte Luigino Ceccato, il Presidente di Banca delle Terre Venete Gianfranco Sasso, l’architetto Marco Lorenzon. La scuola e il suo parco vengono da oggi aperti alla Comunità. Grazie alla collaborazione della scuola di Agraria di Castelfranco "Domenico Sartor" e dall’Associazione “Incontri con la Natura don Paolo Chiavacci”, sono state censite oltre 60 piante alcune delle quali si potranno conoscere grazie a delle legende poste in prossimità delle stesse. Il sentiero naturalistico è stato creato con un importante lavoro di recupero della collina alle spalle della scuola. La stessa scuola di recente, ha abbracciato alcune scelte ispirate all’enciclica di papa Francesco “Laudato sì” installando un grande impianto fotovoltaico per il risparmio energetico e si impegna con un’educazione ambientale verso gli studenti.

Infine, lunedì 30 maggio alle 15.30, avrà luogo una tavola rotonda di presentazione del libro “L’intelligenza nelle mani – l’avventura del Centro di Formazione Professionale di Fonte”, un’opera che racconta a più voci l’importanza di questa scuola nel territorio della pedemontana dal dopo guerra ai giorni nostri. Parteciperanno il giornalista Umberto Folena, il sociologo Vittorio Filippi, docente all’Università Ca' Foscari di Venezia, mons. Stefano Chioatto insegnante di storia nel seminario diocesano, e il presidente della Fondazione don Paolo Magoga. Questo lavoro è quasi il sequel di un primo libro su don Erasmo: “Un prete, storia, una scuola” nel quale si è cercato di narrare il coraggio e la profezia di quest’uomo e di quanti con lui hanno creduto nell’importanza di formare al lavoro i giovani. Il libro è scritto a più mani da Giancarlo Cumial, Lino Cusinato, Vittorio Filippi, Umberto Folena e Paolo Magoga.