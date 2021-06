A Fonte i mini robot progettati e realizzati dagli studenti elettricisti

Quattro robot che replicano in miniatura quello che fanno le macchine in una fabbrica: alzano e pressano materiali, oppure prendono i prodotti e li posizionano su nastri trasportatori. Il tutto programmato al computer. Sono questi i lavori di fine anno scolastico presentati ieri giovedì 10 giugno alla Scuola di formazione professionale (Sfp) Fondazione Opera Monte Grappa di Fonte. A realizzarli i nove allievi della terza F del corso elettricisti. «A prima vista può sembrare un compito difficile in realtà non lo è. Basta prendere confidenza con i codici e con la programmazione - spiega a nome di tutti i compagni Gabriel Milo – è una bella soddisfazione vedere la macchina che realizza i movimenti che ho pensato e programmato».

«Il senso di questo impegno? Tradurre in campo scolastico quello che poi ragazzi vedranno nella realtà all'interno delle aziende - spiega il direttore della scuola Andrea Mangano - Per far questo i nostri studenti usano i prodotti Fischer Technik tedeschi che consideriamo i migliori sul mercato. Sono macchine in miniatura costruite da loro stessi e quindi programmate attraverso software molto elaborati. Una preparazione che va incontro alle necessità del mondo del lavoro e che sviluppa molto la pratica tanto che i nostri allievi nei tre anni di scuola sono impegnati fino al 50 per cento delle ore scolastiche in stage in azienda. Tutto questo consente loro di proporsi sia come normali elettricisti sia come programmatori specializzati in grado di intervenire nella manutenzione di queste macchine. Contiamo di poter incrementare le iscrizioni in questo settore perché la richiesta delle aziende è molto alta e l’offerta è purtroppo insufficiente».

La scuola di formazione professionale Opera Monte Grappa ogni anno accoglie 600 giovani a cui offre sette corsi interamente gratuiti, dal meccanico al termoidraulico all’elettrico, al marketing di vendita, sviluppati su base triennale e quadriennale finalizzati al raggiungimento della qualifica di terzo livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni). Quasi tutti trovano subito lavoro (oltre il 72%) una volta finiti gli studi.