Giochi logici 2021, sul podio gli alunni delle elementari di Farra di Soligo

Anche quest’anno la scuola elementare "Milani" di Farra di Soligo, con le classi quarta e quinta, ha partecipato alla gara nazionale dei giochi logici ottenendo ottimi risultati: al secondo posto Andrea Dorigo, terzo posto per Tobia Biasin, quinto Enrico Casagrande e la più piccola della competizione, Angela Bordignon, al decimo posto.

Far parte di questo progetto, nonostante la pandemia e le difficoltà della situazione, ha significato dare la possibilità ai bambini di giocare e confrontarsi con compagni di tutta l’Italia in un contesto di normalità. I bambini si sono impegnati con tenacia e motivazione. Oltre alla difficoltà dei giochi in sé, quest’anno si è aggiunta la sfida di imparare i codici per la codifica e il caricamento delle soluzioni online. I ragazzi però non si sono fatti scoraggiare e ciò ha permesso loro di qualificarsi alle finali raggiungendo ottimi risultati. «Ancora una volta, grazie al grande lavoro delle insegnanti e alle brillanti capacità degli alunni, la scuola di Farra si è distinta, ottenendo rilevanti risultati in una competizione di livello nazionale. Complimenti a tutti» conclude il sindaco Mattia Perencin.