H-Farm College amplia l’offerta formativa con 7 nuove lauree e Master internazionali

Faculty internazionale, focus sulle skill più richieste dal mercato del lavoro, forte attenzione al career service per entrare in contatto diretto con le aziende: H-Farm College, la divisione di H-Farm dedicata alla formazione universitaria e post universitaria, cresce e arricchisce la sua offerta con nuovi corsi di laurea e master, grazie a prestigiose partnership con alcuni tra i più importanti Atenei e Business School europee. Tutti i nuovi programmi sono fortemente caratterizzati dagli elementi chiave del “DNA H-Farm”: Innovazione, Imprenditoria Digitale, Trasformazione digitale, Nuove tecnologie – con una didattica improntata alla loro applicazione pratica; temi fondamentali oggi per il successo di ogni business, ma sui quali le imprese faticano a trovare i talenti di cui hanno bisogno.

Con l’Università di Chichester, una delle top 30 d’Inghilterra, partiranno a settembre 2021 nel Campus di Ca’ Tron due lauree triennali – la prima in Digital Economics and Finance, la seconda in International Business Studies – e due master universitari - in Digital Marketing and Data Analytics e in Digital Transformation and Entrepreneurship. Un’opportunità straordinaria per tutti gli studenti che vogliano combinare formazione internazionale, competenze ampiamente richieste dalle aziende e un titolo distintivo come la laurea inglese (riconosciuta in Italia e in tutto il mondo), pur rimanendo in Italia.

Un nuovo corso di laurea magistrale, in Digital Finance and Business, verrà poi erogato in partnership con la Luxembourg School of Business, parte di quel 5% di business school nel mondo ad avere l’accreditamento AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business, che in Italia ha solo l’Università Bocconi. Il programma prevede il primo anno in Lussemburgo, divenuta – post Brexit - capitale della finanza continentale anche grazie all’arrivo delle sedi europee di grandi banche, e il secondo nel nuovissimo Campus di Ca’ Tron, con 6 mesi di stage in azienda o la possibilità di pre-accelerare la propria startup. Per chi già lavora e vuole dare una spinta alla propria carriera, H-Farm College propone il Global Executive MBA, il più alto titolo di formazione manageriale, in partnership con la Zagreb School of Economics and Management – anch’essa accreditata AACSB e tra le 200 migliori università al mondo per programmi MBA, secondo il QS Global MBA Ranking 2020

“H-Farm College rappresenta un unicum in Italia per l’internazionalità e l’innovazione della sua offerta formativa di alto livello - spiega Carlo Carraro, Head of Academic Programs di H-Farm College - I nostri studenti imparano non solo la teoria ma anche la pratica, escono da qui con un bagaglio di conoscenze e competenze efficaci e spendibili in tutto il mondo perché qui facciamo la formazione di cui le aziende hanno bisogno. I nostri titoli sono un passaporto per i migliori lavori nelle migliori aziende del mondo”

Fanno già parte dell’offerta di H-Farm College anche la laurea triennale in Digital Management con l’università Ca’ Foscari di Venezia, giunta alla sua quinta edizione, il master universitario Entrepreneurship and Applied Technologies con il Muma College dell’Università della South Florida (tra i migliori al mondo), nonché alcuni Master Executive part-time dedicati a professionisti di vari settori (dal design all’eCommerce, all’imprenditoria digitale, al FinTech) e un'ampia offerta di Corsi brevi e MiniMaster per aggiornare e migliorare le competenze di degli utenti, in maniera flessibile.