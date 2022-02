Inaugurata la nuova sede Enac Veneto all’interno del centro Nautilus

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Presente a Treviso da molti anni con la Scuola di Formazione Professionale – nata nel 1957 all’interno dell’Istituto Canossiano in Viale Europa 20 e rivolta ai giovani dai 15 ai 18 anni – ENAC Veneto ha inaugurato, lunedì 21 febbraio, una nuova area per il lavoro e la formazione che svolge attività di ricerca e selezione e servizi per le imprese, attività formative e di accompagnamento al lavoro (molte delle quali finanziate da Regione Veneto e Fondi interprofessionali) per persone in cerca di nuova/prima occupazione e/o di aggiornamento e riqualificazione, anche con percorsi incentrati sul disagio sociale. Ad aprire la mattina, il workshop “Generare innovazione: dall’idea alla sua realizzazione” organizzato in collaborazione con Impactscool che offre immediatamente il taglio – critico, esperienziale e fortemente orientato al mercato e all’inserimento lavorativo – delle progettualità che la Fondazione ENAC Veneto proporrà in questa sede «Il futuro che ci aspetta è una grande opportunità ma anche una responsabilità di tutti. Dato il nostro ruolo formativo non c’era modo migliore di inaugurare la sede con concretezza, con un workshop gratuito e aperto a tutti, su un tema attuale e orientato a sviluppare quelle capacità critiche e di osservazione indispensabili per essere reattivi rispetto ai cambiamenti in atto. Il riscontro dei partecipanti è stato positivo e per questo ringraziamo anche il nostro partner Impactscool» sottolinea Erika Bristot, Direttore Regionale Formazione e Servizi al Lavoro di Fondazione ENAC Veneto. L’inaugurazione è proseguita con un momento istituzionale, alle 11.30, con un simbolico taglio del nastro e con la benedizione da parte della Madre Superiore Antonia Mastropasqua «Aprire una nuova sede in questo momento è una duplice sfida: da un lato vogliamo dare il nostro contributo al successo del PNRR che pone significative risorse sulla formazione e sui servizi al lavoro. Tanto più in una Regione come il Veneto, che ha investito molto nel creare un servizio pubblico efficiente per i cittadini valorizzando una forte rete pubblico-privata — afferma il Direttore Generale di ENAC Veneto, Matteo Roncarà, nel corso della presentazione delle attività — «Dall’altro l’obiettivo è di migliorare sempre i nostri servizi, progettati in base alle richieste del mondo del lavoro, divenendo sempre più punto di riferimento per le persone e per il territorio in generale». Presente per l’amministrazione, l’Assessora all’Istruzione del Comune di Treviso, Silvia Nizzetto che ha accolto con favore questa nuova opportunità per il territorio «In grado di aiutare e accompagnare in un percorso alternativo chi, a causa della situazione contingente, si trova inaspettatamente alla ricerca di lavoro, con conseguenze che impattano pesantemente sulle famiglie e sul benessere psicofisico delle persone. Senza dimenticare il ruolo, centrale per Treviso, della Scuola di Formazione Professionale dell’Istituto Canossiano nel formare giovani profili pronti e in linea con le esigenze delle nostre imprese».