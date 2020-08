Silea, incontri tra genitori e Comune in vista della ripresa delle scuole

La dirigente dell'IC Silea, dottoressa Maria Pia Davanzo e il Comune di Silea, rappresentato dall'assessore all'Istruzione, Angela Trevisin hanno predisposto un calendario di appuntamenti per illustrare l'organizzazione del servizio scolastico che coinvolge alunni della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola secondaria di primo grado. Intento degli incontri è illustrare a tutte le famiglie del territorio sia l'organizzazione del tempo scuola, sia i servizi aggiuntivi quali il tempo integrato e il servizio mensa,"rivisitati" alla luce delle normative vigenti. All'incontro parteciperanno anche i referenti della cooperativa Comunica e della ditta Euroristorazione.

L'assessore all'Istruzione commenta: «Dopo un lungo lavoro di confronto, di analisi e condivisione non solo con la Dirigente, ma anche con le altre realtà che afferiscono al mondo della scuola, durato tutta l'estate, ci sentiamo pronti a dire che i nostri plessi apriranno in sicurezza. Vogliamo garantire inoltre il servizio pomeridiano del tempo integrato per andare incontro alle esigenze delle famiglie, sempre avendo a mente il focus sulla sicurezza, con un forte senso di responsabilità verso la comunità che amministriamo». Maria Pia Davanzo, Dirigente scolastico IC Silea, commenta l'iniziativa con queste parole: «Le due scuole dell'infanzia, le tre scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Silea sono pronte per accogliere i nostri alunni in sicurezza, in seguito ad opportuni interventi edilizi e alla ridistribuzione degli ambienti di apprendimento. L'applicazione delle linee guida nazionali, l'assiduo lavoro del personale anche durante tutto il periodo estivo e la sinergia operativa con il Sindaco Cendron, l'assessore Trevisin e l'Ufficio tecnico e dei Servizi alla persona del Comune di Silea ci consentono di riprendere l'attività didattica in presenza per più di mille alunni. Incontrerò il 29 agosto e il 5 settembre p.v. tutti i genitori dell'Istituto prima dell'avvio dell'anno scolastico per fornire loro ogni informazione utile relativamente alle novità organizzative per la riapertura delle scuole, fiduciosa che il patto educativo tra scuola e famiglia che caratterizza questo territorio ne uscirà rafforzato».

Incontri scuola primaria

Sabato 29 agosto 2020 si terrà un incontro per i genitori di Scuola Primaria dell'Istituto presso il Palaparco al Parco dei Moreri di Silea con il seguente ordine del giorno: comunicazione relative alle modalità organizzative per l'avvio dell'a.s. 2020-21 e presentazione Tempo Integrato. Parteciperanno all'incontro il Dirigente Scolastico, l'Assessore all'Istruzione del Comune di Silea, la dottoressa Angela Trevisin, la dottoressa Silvia Toffolon del Comune di Silea, i responsabili della Cooperativa Comunica, il dottor Carraro di Euroristorazione. Gli incontri avranno luogo con le seguenti modalità: 1° gruppo ore 9-10.15 genitori della Scuola Primaria "Vivaldi" e genitori delle classi

prime e seconde della Scuola Primaria "Cornaro"; 2° gruppo ore 10.45-12.15 genitori della Scuola Primaria "Tiepolo" e genitori delle classi terza, quarte e quinta della Scuola Primaria "Cornaro". L'ingresso nella struttura avverrà dalle ore 8.30 per il primo gruppo e dalle ore 10.15 per il secondo gruppo al fine di evitare ogni forma di assembramento. Per ogni alunno potrà partecipare un unico genitore che prima di entrare dovrà firmare la presenza,in quanto i posti disponibili sono numerati. Tutti i partecipanti dovranno mantenere il distanziamento previsto dalle misure previste per la prevenzione del contagio indossando una mascherina. Si consiglia vivamente di raggiungere il Palaparco preferibilmente in bicicletta e a piedi al fine di evitare eccessiva presenza di automobili.

Incontri scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado

Si comunica che sabato 5 settembre 2020 si terrà un incontro per i Genitori di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Secondaria di 1° grado dell'Istituto presso il Palaparco al Parco dei Moreri di Silea con il seguente ordine del giorno: comunicazione relative alle modalità organizzative per l'avvio dell'a.s. 2020-21. Parteciperanno all'incontro il Dirigente Scolastico e l'Assessore all'Istruzione del Comune di Silea, la dottoressa ssa Angela Trevisin. Gli incontri avranno luogo con le seguenti modalità: 1° gruppo ore 8.30-9.30 Genitori delle classi prime e delle classi 2A, 2B, 2C della Scuola. Secondaria di 1° grado: 2° gruppo ore 10-11. Genitori delle classi terze e delle classi 2D, 2E, 2F della Scuola Secondaria di 1° grado; 3° gruppo ore 11.30-12.30 Genitori della Scuola dell'Infanzia "Girotondo" e "Montessori". L'ingresso nella struttura avverrà dalle ore 8.00 per il primo gruppo, dalle ore 9.45 per il secondo gruppo e dalle ore 11.15 per il terzo gruppo al fine di evitare ogni forma di assembramento. Per ogni alunno potrà partecipare un unico genitore che prima di entrare dovrà firmare la presenza, in quanto i posti disponibili sono numerati. Si raccomanda di arrivare in anticipo per firmare la presenza all'esterno della struttura. Tutti i partecipanti dovranno mantenere il distanziamento previsto dalle misure previste per la prevenzione del contagio indossando una mascherina. Si consiglia vivamente di raggiungere il Palaparco preferibilmente in bicicletta e a piedi al fine di

evitare eccessiva presenza di automobili.