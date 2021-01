Nuove iscrizioni: «In Veneto il 51% degli studenti non ha scelto il liceo»

«Il rischio di un'eccessiva licealizzazione del sistema scolastico in Veneto non c'è grazie ad un lavoro di valorizzazione di tutti i percorsi che ha dato pari dignità all'offerta formativa e ha valorizzato tutte quelle scuole che sono in forte relazione con il sistema produttivo del Veneto. Un'azione che da anni portiamo avanti con l'Ufficio scolastico regionale e con le realtà della rappresentanza datoriale che in Veneto è particolarmente sensibile al rapporto scuola-lavoro».

Con queste parole Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione e alla formazione commenta i primi dati diffusi oggi dal Ministero dell’Istruzione in merito alle scelte per la scuola secondaria di secondo grado da parte degli studenti in uscita dalla terza media. I dati evidenziano che il Veneto è la Regione italiana con la maggior adesione agli istituti tecnici (38%), seconda per i professionali (13,8%) mentre ai indirizzi liceali viene riservato il 48,25 delle iscrizioni. Molto positivo anche il dato sulla compilazione online. Il 93,2% degli studenti veneti ha compilato la domanda in autonomia, dato secondo solo al Friuli. «Le azioni di orientamento, le tante iniziative coordinate tra i soggetti istituzionali restituiscono un sistema capace di accogliere e valorizzare i talenti dei nostri studenti, ma di dare loro anche prospettiva di vita che non può non tenere conto della realizzazione professionale e occupazionale. Lo squilibrio verso alcuni percorsi a scapito di altri in Veneto non c’è ed anche per questo i risultati qualitativi del sistema corrispondono alle scelte delle famiglie» conclude Donazzan.