Istituto Canossiano festeggia i suoi primi 180 anni a Treviso

L’Istituto Canossiano ha festeggiato in questi giorni i suoi primi 180 anni di presenza a Treviso. Nel 1830 Santa Maddalena di Canossa fece la sua prima visita a Treviso accogliendo le richieste dell’allora vescovo Sebastiano Soldati e nel 1843 si costituì una Casa Canossiana in città, che iniziò ad accogliere le giovani trevigiane. La scuola, denominata dal 1930 “Madonna del Grappa”, si è “trasferita” per l’occasione proprio ai piedi del Monte Grappa mercoledì 10 maggio.

Circa 900 persone, tra studenti dei vari ordini di scuola e insegnanti, hanno riempito il Tempio Canoviano di Possagno per partecipare alla Santa Messa celebrata dal Vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Durante la partecipata celebrazione, il Vescovo ha ricordato a studentesse e studenti che sono capaci di fare il bene, con l’aiuto di Dio, ed è facendo il bene che si diventa felici. La scuola è stata descritta come una comunità di persone con età diverse ma che camminano assieme verso una metà comune. Proprio in quest’epoca, in cui i giovani rischiano di essere isolati, sottolinea il Vescovo, bisogna attorniarsi di persone di cui ci fidiamo e a cui vogliamo bene, ed è proprio in una comunità, come quella scolastica, che si intessono relazioni che portano alla pace e alla libertà. Nonostante la pioggia, la giornata di festa è continuata con il pranzo e alcune attività, svoltesi anche grazie alla collaborazione fornita dagli Alpini della sezione di Treviso.