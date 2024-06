Istrana, quando la Costituzione fa rima con... inclusione

Una nuova occasione per sensibilizzare bambini e adulti al tema della sordità infantile: è quella promossa nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Istrana assieme all’Istituto comprensivo quando, nell’ambito delle tradizionali celebrazioni del 2 giugno che da anni vedono la consegna della Costituzione ai bambini delle quinte delle primarie del Comune, è stato consegnato anche il libro “Il cerchietto magico”.

Realizzato dall’associazione Alto volume di Istrana – da anni impegnata nel diffondere una cultura inclusiva nei confronti dei più piccoli con problemi acustici -, e donato dal Comune che ne ha finanziato la stampa di 400 copie, la pubblicazione ha lo scopo di sottolineare ulteriormente come le “differenze” siano delle grandi ricchezze per ognuno e per la comunità. Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco Maria Grazia Gasparini, il vicesindaco Simone Serrajotto e gli assessori alle Politiche sociali, Istruzione e Pari opportunità, Michela Volpato e allo Sport, Angelo Valeriano Petrarolo; in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo, la Vicaria Sabrina Casellato e dell’Associazione Alto Volume, il Presidente Marco Laurito.

Presenti anche l’Arma dei Carabinieri con il Maresciallo Capo Raffaele Ianniello, l’Aeronautica Militare con il Tenente Cristiano Furlani del 51° Stormo e la Polizia Locale con il Comandante Luca Pretotto, fondamentali nel testimoniare la vicinanza delle istituzioni in queste importanti ricorrenze. Vivissima altresì la partecipazione di tutte le associazioni d’arma comunali che hanno anch’esse portato uno splendido messaggio agli allievi presenti.

Commenta il sindaco, Maria Grazia Gasparini: «Tutti i plessi coinvolti si sono distinti per la creatività e l’entusiasmo nel celebrare questo importante momento di condivisione dei principali valori sanciti dalla nostra Costituzione: grazie agli studenti e al corpo docente. Ma un grazie sincero anche all’associazione Alto Volume per questa ulteriore opportunità nel promuovere una cultura inclusiva verso i bambini con problemi uditivi, in particolare in ambito scolastico. L’impegno dei volontari su un tema così delicato è risorsa per tutta la Comunità e non solo. Anche per questo l’amministrazione ha voluto donare una copia del libro “Il cerchietto magico”, una fiaba illustrata che, con empatia, permette di trasmettere ai più piccoli il disagio che prova una persona non udente».

Aggiunge il Presidente di Alto Volume, Marco Laurito, sordo dai primi anni della sua vita: «Un ringraziamento all’amministrazione comunale e all’Istituto comprensivo che, con la loro vicinanza tangibile, sono stati un esempio a favore della Comunità di Istrana. Un’iniziativa assolutamente riuscita tanto che, assieme ai nostri volontari stanno già pianificando una futura evoluzione che prevede l’estensione divulgativa de “Il Cerchietto Magico” in altri Comuni del Veneto e della Regione Lazio».