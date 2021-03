Orientamento per gli alunni dell’ultimo anno delle scuole superiori: visita virtuale al 51° Stormo

Il 51° Stormo di Istrana ha avviato un progetto di comunicazione ed orientamento rivolto agli alunni degli istituti scolastici della Marca, in particolare alle classi dell’ultimo anno delle superiori, con il fine di visitare virtualmente le articolazioni dello Stormo nell’impossibilità di farlo in presenza a causa delle restrizioni legate all’emergenza covid. L’iniziativa ha già interessato alcune scuole della Marca Trevigiana, primo in ordine cronologico l’I.I.S. Primo Levi di Montebelluna, e si sta allargando anche agli Istituti fuori Provincia e permette agli studenti di visitare in modo virtuale le varie realtà lavorative dell’aeroporto militare, ovvero alcune delle articolazioni che lo compongono. Durante i vari collegamenti si ha modo di apprendere i compiti e le specifiche competenze del personale che, attraverso un briefing, è in grado di descriverne le peculiarità. Il collegamento permette anche di rivolgere quesiti e confrontarsi con il personale coinvolto, nell’ottica di una piena conoscenza delle mansioni che sono svolte in Aeronautica Militare.

Il fine principale dei vari collegamenti finora pianificati resta l’orientamento degli studenti delle classi in uscita, che ormai prossimi a concludere con la maturità il loro percorso di studi, si trova davanti alla scelta di una nuova prospettiva lavorativa e di vita che non deve precludere l’impegno nelle Forze Armate al servizio del Paese. Con questa iniziativa il 51° Stormo, radicato da oltre 60 anni nella Marca Trevigiana, ha rafforzato la collaborazione con gli Istituti scolastici che da anni manifestano l’interesse verso la Forza Armata, come dimostra il congruo numero di studenti che hanno svolto presso il 51° Stormo il percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro, ormai conosciuto come Percorso Competenze Trasversali Orientamento, interrotto in presenza nell’ultimo anno a causa dell’emergenza sanitaria.