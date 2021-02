Il laboratorio educativo pomeridiano torna a scuola

Torna in presenza il Laboratorio educativo pomeridiano per gli studenti degli Istituti Comprensivi Coletti, Felissent e Martini di Treviso a cura degli educatori della cooperativa La Esse. L’attività di supporto allo studio è promossa grazie all’impresa sociale "Con i Bambini", nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dopo essersi svolta a distanza nei mesi scorsi, a causa dell’emergenza sanitaria, da questo mese tornerà finalmente in classe. Sono 55 le ragazze e i ragazzi, dal primo al terzo anno, che partecipano fino a giugno nelle tre scuole trevigiane.

Attraverso incontri individuali o in micro gruppi classe, per una o due volte alla settimana, gli studenti ricevono un aiuto nello svolgimento dei compiti e trovano anche occasioni per dare voce ai propri bisogni. L’educatore affianca infatti l’insegnante nel lavoro svolto in classe, mantenendo una relazione educativa con lo studente, condividendo anche le emozioni o le difficoltà di questo momento. Ricevute le pagelle del primo quadrimestre, tra i voti e la preparazione dell’esame, le preoccupazioni non mancano: la seconda metà dell’anno sarà tutta orientata alla conclusione del percorso scolastico.

«In un anno scolastico faticoso, spesso interrotto da periodi di quarantena, che vede sacrificata la dimensione del gruppo, bambini e ragazzi devono poter raccontare la fatica che stanno vivendo, la paura e le ridotte occasioni di socialità con i coetanei – affermano gli educatori di La Esse – per questo il laboratorio educativo di studio in presenza è significativo. Ristabiliamo la relazione di fiducia con i ragazzi, superiamo le difficoltà incontrate nella dimensione online, per sviluppare situazioni positive non solo nello studio ma anche nell’espressione e nella motivazione»

Il laboratorio educativo pomeridiano è un’azione del progetto Kepler 5 – 14, nuovi sistemi educativi per generazioni competenti promosso dalla Cooperativa La Esse, in collaborazione con tre istituti comprensivi Martini, Felisset, Coletti, la cooperativa Solidarietà e l’Università di Pisa, per sostenere il benessere e la crescita dei minori di età tra 5 e 14 anni. Il progetto è sostenuto dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.