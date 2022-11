Fonte, lavori socialmente utili per gli studenti più indisciplinati

«I lavori socialmente utili per gli studenti più indisciplinati hanno una indubbia efficacia perché racchiudono il valore educativo del rispetto delle persone e della scuola». A dirlo è Andrea Mangano, direttore della Scuola di Formazione Professionale Fondazione Opera Monte Grappa di Fonte. L'argomento è tornato d’attualità a seguito delle dichiarazioni del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara che ha proposto l’idea di far svolgere lavori socialmente utili agli alunni violenti in classe. Lo scorso anno scolastico i lavori socialmente utili sono stati una cinquantina.

I commenti

«Nella nostra scuola - continua Mangano - se un ragazzo o una ragazza si comportano male, per esempio utilizzano il cellulare durante le lezioni, mancano di rispetto al professore che sta spiegando rivolgendosi a lui in maniera sgarbata, oppure si rendono responsabili di atti di bullismo verso i compagni, viene loro proposto un periodo di lavoro socialmente utile all’interno della scuola stessa. Possono così pulire il piazzale esterno, aiutare il cuoco a lavare i piatti e a pulire la sala mensa o a raccogliere i rifiuti. Tutti questi compiti sono considerati lavori “umili”. Poi chi ha svolto questi lavori diventa egli stesso promotore di rispetto verso i propri compagni di classe. E si rivolge loro dicendo: “Guarda che è faticoso mettere a posto. Vedi di tenere in ordine perché io non metto a posto per te”. Sono ore lavorative di puro sudore ma molto efficaci».

«Come scuola abbiamo una grande responsabilità - conclude il presidente della fondazione, don Paolo Magoga -. Negli anni scorsi prima del Covid abbiamo organizzato incontri con esperti sul tema del bullismo e del cyber bullismo. Contiamo di riprenderli quanto prima». La scuola di formazione professionale di Fonte ospita circa 600 alunni che in tre o quattro anni escono già pronti per un lavoro di meccanico, idraulico, elettricista, o per altri settori come la vendita e il marketing.