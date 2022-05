Ampliamento del liceo Giorgione: approvato il progetto esecutivo

Importanti novità per i lavori di ampliamento del liceo "Giorgione" di Castelfranco Veneto: la Provincia di Treviso ha approvato venerdì 20 maggio il progetto esecutivo del primo stralcio di lavori.

Dopo la variazione di bilancio 2021 che aveva previsto lo stanziamento di fondi per realizzare l’opera e l’affidamento della progettazione definitiva, l’Amministrazione Provinciale ha approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio “Dal Corso e Scapin Architetti” di Santa Maria di Sala, indicato in sede di gara dall’associazione temporanea di imprese “Vivere il Legno” di Poggibonsi (SI), SO.GE.di.CO Srl di Marghera e Costruzioni Dalla Libera di Castelcucco. Il costo complessivo dell’operazione per la realizzazione del primo stralcio ammonta dunque a 3.785.717,20 euro. L’intervento prevede l’ampliamento del Liceo “Giorgione” a fianco dell’Istituto I.S.I.S. “Florence Nightingale” a Castelfranco Veneto. Il progetto riguarda il primo stralcio del progetto complessivo, con l’edificazione di un edificio composto da 15 aule, laboratori e spazi polifunzionali, unito fisicamente all’esistente. Il nuovo edificio sarà moderno, tecnologico, a consumo energetico quasi zero e totalmente antisismico.

Il commento

«Prosegue il costante lavoro di ammodernamento, messa in sicurezza e costruzione di nuovi edifici scolastici totalmente moderni che rispondono alle esigenze della popolazione scolastica e allo stesso tempo del risparmio energetico - conclude Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - con l’approvazione del progetto esecutivo, diamo di fatto l’avvio ai lavori a un’opera che garantirà nuove aule in un complesso scolastico che vede vicini e interscambiabili, nella maniera del campus, il Giorgione, il Nightingale con la sua nuova palestra e il Martini. L’intervento è finanziato da fondi proprio della Provincia recuperati dall’avanzo di bilancio 2021 e da fondi ministeriali approvati poi dalla Regione ancora prima del Pnrr».