Scuola media Martini, presentato il nuovo indirizzo tecnologico

Nell'anno scolastico 2021-2022 inizierà una nuova avventura per gli alunni dell'istituto comprensivo 1 “A. Martini” di Treviso in quanto è prevista l’attivazione di una classe ad indirizzo tecnologico chiamata “Classe 4.0”.

Si tratta di una sezione a forte connotazione scientifico-tecnologica che fa uso di strumenti hardware e software digitali in sostituzione di alcuni materiali cartacei e con una curvatura didattica particolarmente improntata allo sviluppo delle competenze digitali dei ragazzi. Gli alunni della classe digitale dovranno disporre di un proprio tablet, con caratteristiche specifiche e applicazioni indicate dai docenti delle diverse discipline. Alcuni libri di testo saranno adottati in formato solo digitale, e verranno consultati dal tablet alcuni testi rimarranno invece in forma cartacea per garantire comunque l’abitudine allo studio di tipo tradizionale. Saranno promosse attività di coding, di sviluppo del pensiero computazionale, di robotica e di grafica digitale. Un ulteriore indirizzo formativo-didattico che va ad aggiungersi a quello musicale (nella scuola media dell’IC1 Martini si studia violino, chitarra, pianoforte e flauto traverso) e quello Montessoriano nella primaria. Open Day a partire da sabato 28 novembre dalle ore 10, giovedì 3 dicembre dalle 17.30 e sabato sabato 12 dicembre con prenotazione online dal sito della scuola.