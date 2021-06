Maturità al Liceo Levi di Montebelluna: 43 centini e ben 8 lodi

I numeri sono da primato per il Liceo Primo Levi di Montebelluna. In tutto sono 43 i centini, di cui 8 con lode. Soddisfazione tra i ragazzi e le ragazze perché l’esame ha valorizzato la loro preparazione mettendoli di fronte a una prova impegnativa e interdisciplinare, dov’era essenziale la conoscenza dei nodi concettuali e dei temi che durante l’anno hanno attraversato le diverse discipline: nel 2020/21, come è noto, è stata introdotta anche l’educazione civica.

“Credo – commenta il dirigente scolastico, ingegner Ezio Toffano - che la vita d’Istituto, arricchita da iniziative come la webradio, gestita nei contenuti e nelle trasmissioni dagli studenti e che ha trasmesso tutto l’anno musica, interviste e anche uno splendido radiodramma, abbia giovato. Stesso discorso va fatto per il “Giorno del ricordo” e la “Giornata della memoria”, che nonostante il confinamento abbiamo celebrato indirizzando l’attenzione alla storia locale; per i corsi di arricchimento dell’offerta formativa, in particolare le certificazioni linguistiche e informatiche; per gli appuntamenti culturali e musicali come la “Notte del Classico”; per gli incontri culturali online, gli eventi musicali e il giornalino studentesco che a breve uscirà col numero 100. Sono stati non solo momenti di incontro, diciamo così virtuale, ma occasioni di confronto e approfondimento di cui gli studenti e le studentesse hanno fatto tesoro anche in vista dell’esame”.

Al Liceo Classico sei allievi portano a casa il massimo dei voti, due di loro con lode: Alessandro Cendron e Alessandro Giani. Le quattro classi dello scientifico hanno al vertice sei diplomati con lode: Francesca Nandi del percorso con bilinguismo inglese/tedesco, Alessandra Alberton, Alice Piovesan, Sara Girardi, Giorgia Rizzo e Nicolò Cutrufo; numerosi i cento: ben diciotto. All’opzione Scienze applicate i centini sono complessivamente nove. Il quadro è completato con altri quattro diplomati a punteggio pieno all’articolazione sportiva.

“I cinque anni di impegno e studio di tutti gli allievi sono comunque emersi, per questo vorrei complimentarmi con i centini ma anche con tutti gli altri studenti che sono stati promossi e hanno raggiunto un significativo traguardo per la loro vita. Per noi operatori della scuola aver portato 202 allievi al diploma è la realizzazione del principale compito che la società civile ci assegna".