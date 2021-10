Business e talento, al via l’Mba al campus Cimba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sono arrivati da due continenti per mettersi in gioco e dare una svota alle loro vite. Sono i trentasei studenti che lo scorso venerdì hanno varcato le porte del Campus CIMBA e sono entrati nella loro nuova aula per assistere alle lezioni del Master in Business Administration che ha preso avvio, nella sua 29° edizione. La lingua comune è ovviamente l’inglese, ma gli accenti sono i più diversi, come i background che caratterizzano ogni singolo candidato. Si tratta di giovani professionisti, sia figure junior che senior, provenienti per lo più dal mondo dell’ingegneria e dell’economia, che hanno deciso di investire su qualcosa che non perderà mai valore: la loro formazione e la loro crescita personale. Perché l’MBA rappresenta lo spartiacque tra un prima e un dopo e conduce, nella maggior parte dei casi, ad una carriera professionale internazionale e di successo, solitamente ai vertici dell’azienda. E questo accade in special modo al Campus di Paderno del Grappa, dove i corsi sono focalizzati sullo sviluppo di doti di leadership e le neuroscienze hanno un ruolo decisivo, grazie al legame profondo con il NeuroLeadership Lab, fondato dal Dr. Al H. Ringleb, già padre del “metodo CIMBA”. Tutte le lezioni sono tenute da docenti internazionali, secondo una metodologia di stampo anglosassone, lontano dalla tradizionale lezione frontale in aula. La formazione, continua e pervasiva, si svolge tramite esercizi, analisi di casi reali aziendali, role plays e attività da svolgere in team. Questo permette ai frequentanti di allenare sia le hard che le soft-skills. Il percorso potrà dirsi completo solo a seguito del superamento di tutti gli esami, inclusa la realizzazione del progetto finale di business valutato da un team di investitori americani. La sessione conclusiva si svolge al Tippie College of Business – University of Iowa, tra le top 25 università pubbliche statali negli USA a cui segue la solenne cerimonia di consegna del diploma MBA accreditato ACCSB a livello internazionale. Un obiettivo da raggiungere nei prossimi 11 mesi, per chi frequenterà l’MBA full-time oppure in due anni per chi ha scelto la versione part-time del master. Nel frattempo lezione dopo lezione, esame dopo esame, gli studenti sono pronti a dare il meglio di loro stessi. La posta in gioca è alta, ma la scommessa è già vinta in partenza.