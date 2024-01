Collegio Salesiano Astori, studenti in visita al Parlamento Europeo

Visita del Parlamento Europeo a Bruxelles per la classe 4a del Liceo Linguistico del Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto. I ragazzi, accompagnati a Bruxelles dall’associazione di promozione sociale Tgs Eurogroup, rappresentata dal direttore Igino Zanandrea, sono stati ricevuti dall’Onorevole Rosanna Conte che li ha ospitati e ha avuto modo di accompagnarli all’interno della sede del Parlamento, illustrando loro l’attività parlamentare, facendo visitare l’Emiciclo e gli uffici. «Un’opportunità per i giovani per scoprire il ruolo delle istituzioni comunitarie, promuovendo una maggiore comprensione dell’importanza della cooperazione europea - spiega l’Onorevole Conte, in merito all’incontro, la quale aggiunge - ho visto dei giovani attenti e ricettivi, felici e curiosi di capire come funziona questa grande macchina che tanto incide sulle nostre vite». Soddisfazione è stata espressa da parte degli studenti che hanno ringraziato l’Europarlamentare per questa opportunità «per aver potuto conoscere da vicino - hanno detto - il luogo dove si assumono scelte e decisioni per il nostro futuro».

Il viaggio a Bruxelles organizzato da Tgs Eurogroup per gli studenti del Collegio Salesiano Astori è proseguito con visite alla Commissione Europea, al Consiglio dell’Unione Europea, alla Casa della Storia Europea, al Parlamentarium e con incontri con la società civile. «Ancora una volta il Collegio Salesiano Astori dimostra di essere un’eccellenza nella formazione dei giovani del nostro territorio - chiude il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato - dando loro delle occasioni uniche come questa, finalizzata ad avvicinare gli studenti alle grandi istituzioni. Ringrazio l’Onorevole Rosanna Conte, sempre molto vicina a Mogliano Veneto, per l’opportunità data ai nostri ragazzi».