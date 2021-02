Multidisciplinarieta' e integrazione a favore del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il mondo economico sta pagando pesanti conseguenze a causa della pandemia in atto, e con esso migliaia di famiglie del nostro territorio. Imprenditori, artigiani, negozianti, ristoratori, liberi professionisti sono messi a dura prova dalla situazione in essere. Questo accade anche nella sfera privata, con molte persone in disagio psicologico. E’ il momento di unire le forze e di fare fronte comune. Anche con questo fine è nato il Team “ORA – Orientamento, Relazione, Ascolto” di Paese (TV). Un gruppo multidisciplinare di professionisti diversi tra loro, ma uniti da valori condivisi e da obiettivi comuni. Ne fanno parte commercialisti, avvocati, psicologi, consulenti, tecnici, con il fine ultimo di aiutare imprenditori, professionisti e persone in genere in questo periodo di crisi e cambiamento. Una vera squadra che collabora da anni e che fa della diversità e della visione “da diversi punti di vista” il suo valore aggiunto. A tale scopo è stato istituito un servizio di Sportello fino al 31 luglio di quest’anno per fornire risposte rapide e qualificate a problematiche di prima urgenza: https://ora.help/sportello/. Un'altra finalità del team è quella di mettere a disposizione della comunità conoscenze e suggerimenti pratici in questo periodo storico, a titolo totalmente gratuito. A tale riguardo è stato organizzato un ciclo di 6 seminari on-line dal titolo “L’imprenditore e la qualità della sua vita”, con frequenza settimanale e orario 18.00-19.30. Il ciclo è partito mercoledi 17/02, con tema “La salute”, proseguirà poi venerdì 26/02, con tema “La Famiglia”, mercoledì 3/03, “Il passaggio generazionale e la tutela del patrimonio”, mercoledì 10/03, “La gestione dei collaboratori”, mercoledì 17/03, “Gli equilibri di vita”, per chiudere mercoledi 24/03 con tema “Gli sguardi sul futuro”. Le iscrizioni sono gratuite e avvengono con link disponibili qui: https://ora.help/limprenditore-e-la-qualita-della-sua-vita-ciclo-di-6-seminari-on-line/ . Il giorno stesso dell’evento verrà inviato via email il link di collegamento per partecipare. Per informazioni e dettagli: tel. 0422/1628306; email: sportello@ora.help.