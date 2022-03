Ipsia Pittoni, incontro tra Comune e Provincia per la nuova sede

Nuovo incontro tra Provincia di Treviso e Comune di Conegliano per discutere sul futuro della nuova sede dell'Ipsia Pittoni: a fare il punto della situazione sul progetto di costruzione della scuola, che aveva già ottenuto il finanziamento Pnrr in due tranche per oltre 7 milioni di euro complessivi, è stato il presidente della Provincia Stefano Marcon, insieme al sindaco Fabio Chies. Presenti anche i rappresentanti della Giunta del consiglio comunale e il team dei tecnici.

Il progetto

L'intervento, che prevede la demolizione dell'edificio esistente e la sua ricostruzione presso l'Itis Galilei di Conegliano, ha già ottenuto l'approvazione della Regione Veneto ed è in attesa del via libera ministeriale. La Provincia aveva già pianificato il maxi accorpamento del Pittoni gli anni scorsi, in particolare nel 2020, in occasione dei lavori di manutenzione, efficientamento e consolidamento strutturale degli spazi del Galilei, mettendo già in preventivo i 700mila euro da destinare al progetto di unificazione delle due scuole. L'accorpamento delle due sedi consentirà di innalzare il livello di sicurezza del patrimonio scolastico esistente, grazie alla realizzazione di edifici nuovi più efficienti rispetto al passato, di unificare due Istituti guidati dalla medesima Dirigenza e che fruiscono di laboratori in comune; di avvicinare gli Istituti superiori di Conegliano creando una sorta di “campus scolastico” ottimizzato, agevolando notevolmente studentesse, studenti e famiglie nei trasporti e negli spostamenti. La progettazione esecutiva è pianificata entro fine 2022, l'aggiudicazione dei lavori per giugno 2023 e la conclusione per dicembre 2025.

Il commento

«Nonostante le difficoltà di cui tutti siamo al corrente in ambito edile - conclude Marcon - per gli elevati costi di quest'ultimo periodo, ci stiamo impegnando al massimo, in sinergia con il sindaco Chies, per mantenere quanto avevamo già programmato: il progetto della nuova sede dell'Ipsia Pittoni non solo avrà un ridotto impatto ambientale, ma permetterà alle ragazze, ai ragazzi e ai loro genitori di ottimizzare gli spostamenti da e verso la scuola».