Lancenigo e Castelfranco, approvati due nuovi indirizzi scolastici

Mercoledì 14 ottobre in Provincia a Treviso si sono riunite le Commissioni di distretto formativo per la programmazione dell’offerta scolastica. All’ordine del giorno, le due proposte di fondazione Lepido Rocco per attivare al Cfp di Lancenigo un nuovo corso professionalizzante per “Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza” e da Segra per attivare un corso di operatore del benessere: indirizzo acconciatura a Castelfranco Veneto.

Entrambe le richieste sono state accolte. Alle Commissioni partecipano con diritto di voto i rappresentanti della Provincia, i sindaci dei Comuni interessati dal polo scolastico di riferimento, l’Ufficio Scolastico, un rappresentante delle Scuole di Formazione Professionale. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i rappresentanti delle componenti sindacali di categoria, un rappresentante provinciale delle scuole paritarie e il Presidente della Consulta Provinciale degli studenti. I dirigenti scolastici e i legali rappresentanti delle scuole di formazione professionale o loro delegati possono, se necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.