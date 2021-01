Montebelluna, pensionati donano una Lim alle scuole elementari

E’ stata installata giovedì mattina, 14 dicembre, presso le scuole elementari "Ugo Foscolo" di Montebelluna la grande lavagna interattiva L.I.M. donata da Anap-Associazione pensionati di Confartigianato.

La strumentazione consiste in un grande monitor di 65 pollici installato su carrello mobile e, una volta collegata alla rete internet, consentirà di utilizzare tutte le più moderne applicazioni per la didattica. L’installazione è avvenuta alla presenza del dirigente scolastico Mario De Bortoli, delle insegnanti, dell’assessore alle Attività produttive, Antonio Romeo e della consigliera, Lucrezia Favero in rappresentanza dell’amministrazione comunale e di numerosi bambini entusiasti per l’arrivo della nuova lavagna e già ansiosi di poterla sperimentare di persona. Scuola e amministrazione hanno ringraziato sentitamente Anap per la generosa donazione. Il presidente, Fiorenzo Pastro ha ricordato che la solidarietà è il primo impegno dei pensionati Confartigianato in quanto gli anziani non possono fare tanti progetti a lunga scadenza per loro ma quando aiutano i giovani allora questi gesti diventano progetti per il futuro. Anap Confartigianato nel 2020, a livello locale, ha devoluto quasi 20mila euro in acquisti di strumentazioni, viveri e attrezzature varie per gli enti locali impegnati nel volontariato (protezione civile, cooperative, disabili, ecc.) e in attività in favore delle scuole (laboratori manualità, ecc.).