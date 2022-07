Pio X International: è festa per i nuovi dieci diplomati

Gli studenti dell’International Baccalaureate Diploma Programme del Collegio Pio X hanno ricevuto i loro risultati dalla prestigiosa istituzione di Ginevra. I punteggi dei Diplomi, conferiti in seguito a prove valutate interamente da esaminatori internazionali, portano la media del Pio X International ben 3 punti al di sopra di quella internazionale (32 punti), con un risultato medio conseguito dagli studenti del Collegio pari a 35. Dopo due anni senza esami, in cui, a causa della pandemia, i risultati dei diplomi sono stati conferiti sulla base di lavori interni e previsioni di voto, l’International Baccalaureate Organisation è tornata gradualmente alla normalità, con la sessione di maggio 2022. Tutte le prove si sono potute svolgere in presenza, e gli studenti raccolgono ora i meritati frutti del loro impegno.

Il Diploma Internazionale viene rilasciato dopo quattro anni di corso e in seguito al superamento di esami in tutte le materie, sul programma degli ultimi due anni scolastici, ai quali si aggiungono lavori di ricerca per ogni disciplina, con attività di laboratorio obbligatorie. In più, gli studenti devono scrivere un saggio accademico lungo, basato su proprie ricerche, guidate da insegnanti supervisori. Le valutazioni esterne garantiscono un vero e proprio controllo di qualità sulla preparazione dei ragazzi, che non avrebbero ottenuto meritevoli risultati senza essere accompagnati da insegnanti di profilo internazionale altamente motivati e professionali. “A loro – ha sottolineato il rettore, mons. Lucio Bonomo - , va sicuramente un doveroso ringraziamento per l’impegno e la dedizione nell’insegnamento e nel continuo aggiornamento, ripagati dalla fiducia che le famiglie ripongono sempre più nella scuola internazionale del Collegio Pio X”.

I giovani, a diciassette anni, iniziano, così, il loro nuovo percorso di formazione, fuori dal Collegio. Sono già iscritti alle più prestigiose Università d’Italia e d’Europa. In molti andranno a studiare all’estero, chi a Londra, chi a Parigi, a Monaco o in Olanda. Questi i nomi dei neo diplomati: Edoardo Antonello, Maria Vittoria Botter, Emma Cadelli, Giorgio Dal Pont, Cesare Fasolato, Giulia Floreani, Alejandro Garcia Rivera, Alberto Marchiorello, Vittorio Maso e Maria Vittoria Ramonda. "Vi auguriamo – le parole pronunciate dal coordinatore dell’International Baccalureate Diploma Programme, Moreno Caronello, durante la cerimonia di consegna dei Diplomi – di riuscire a trasformare i vostri progetti futuri in questo mondo, lavorando in modo libero e responsabile. Siamo sicuri che metterete in pratica ciò che avete vissuto nella nostra scuola, supportando gli altri e imparando da loro. Usate ciò che avete imparato e imparerete per diventare una versione migliore di chi siete e sarete, nella ferma convinzione di avere il diritto, quando si presenterà l'opportunità, come dice un buon Amico, di scegliere nella vita, piuttosto che essere scelti”.