Professioni sanitarie, mercoledì gli open day per i corsi di laurea

Domani, mercoledì 25 gennaio, si terrà nella sede di via Venier a Treviso il secondo dei tre “Open day” dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie dell’Università di Padova, ospitati dall’Ulss 2, ovvero i corsi triennali in Assistenza sanitaria, Igiene dentale, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di audioprotesi e Tecniche di Radiologia medica e per immagini. Il primo appuntamento si era tenuto il 13 gennaio, l’ultimo sarà il 21 febbraio.

Gli Open day sono rivolti agli studenti che frequentano le classi 4^ e 5^ delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Treviso, sono finalizzati a far conoscere ai giovani l’offerta formativa del territorio e orientare la scelta universitaria. Alla giornata del 13 gennaio hanno partecipato circa 70 studenti che hanno potuto partecipare ad attività predisposte da ciascun Corso di Laurea. Sono stati organizzati laboratori pratici (con coordinatori, tutor, professionisti e studenti già iscritti) di rianimazione cardio-polmonare, calibrazione di apparecchi acustici, somministrazione di vaccinazione, test di sensibilità dentale e esecuzione di radiografia tradizionale. Il tutto in un ambiente che simulava la realtà clinica. Gli studenti, a fine della giornata, si sono dichiarati molto contenti dell’opportunità ed entusiasti delle attività alle quali hanno partecipato; il 60% ha affermato di volersi iscriversi ad uno dei sei corsi di laurea di Treviso. Ogni anno migliaia di studenti partecipano alle selezioni dell’Ateneo patavino per l’ammissione ai Corsi di Laurea dell’area sanitaria; in virtù di tale motivo l’Ulss 2 ha deciso di strutturare dei momenti informativi dedicati, in modo che la scelta del percorso universitario si possa fondare su occasioni di approfondimento delle peculiarità dei percorsi e sulla conoscenza dei numerosi sbocchi occupazionali e potenzialità post lauream. È previsto, nell’Anno Accademico 2023-24, un aumento dei posti disponibili per i sei percorsi di studio della sede di Treviso.

Per ulteriori dettagli consultare il sito dedicato.