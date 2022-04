Progetto Impresa Civica Edile: gli studenti rimettono a nuovo la recinzione del Tenni

Imparare il mestiere e donare il proprio lavoro per un’opera di interesse sociale. Questo il senso del progetto Impresa Civica Edile, promosso dalla Scuola Edile di Treviso che continua a coinvolgere gli studenti nel ripristini di opere di interesse comune. In queste ore una ventina di ragazzi del secondo anno della Scuola edile di Treviso hanno consegnato il lavoro effettuato allo stadio Tenni di Treviso. Hanno effettuato, nello specifico, il lavoro di ripristino del muro perimetrale. I ragazzi della Scuola Edile di Treviso hanno collaborato con il Gruppo Grigolin che ha fornito il materiale gratuitamente e la consulenza del dr. Stefano Bianchetto. I docenti che hanno reso possibile il progetto sono, invece, Alex Camellato e Marco Pesce che all'interno dell'istituto ricoprono il ruolo di docente di laboratorio finalizzato anche alla gestione dell’esperienza sul campo in cui i futuri edili mettono in pratica quanto imparato sui banchi di scuola in un contesto reale.

“L'esperienza allo stadio Tenni di Treviso si conclude con un 10 e lode per i nostri ragazzi che hanno potuto fare una esperienza didattica sul campo di grande importanza per la loro formazione – spiega il presidente del Centro Edilizia Treviso, Davide Feltrin - Un grazie al Comune , al Treviso Fbc 1993 e al Consorzio Treviso Siamo Noi, ma soprattutto al Gruppo Grigolin che ha fornito i materiali ed ai nostri insegnanti che si prodigano per ottenere i migliori risultati per il bene dei nostri ragazzi. La Scuola Edile di Treviso si qualifica per la grande qualità del percorso di studi che garantisce ai nostri studenti un ottimo e qualificato biglietto da visita per l' ingresso nel mondo del lavoro”.

“Continua il nostro impegno che ha portato alla rinascita dello stadio Tenni di Treviso – aggiunge Mauro Carraro, direttore generale del Consorzio Treviso Siamo Noi – La collaborazione con la Scuola Edile di Treviso è stata arricchente e soprattutto siamo orgogliosi del lavoro svolto dai ragazzi dimostratesi molto preparati e pieni di entusiasmo per la professione che andranno a svolgere nei prossimi anni”.