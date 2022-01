Troppi contagi a scuola, l'istituto comprensivo di Silea cerca con urgenza 24 docenti

Ben 24 docenti, 2 assistenti amministrativi e 4 collaboratori scolastici. Sono queste le posizioni al momento scoperte presso l'Istituto Comprensivo Marco Polo di Silea, tanto che ieri la preside Maria Pia Davanzo ha chiesto ai genitori degli alunni di veicolare un appello tra i propri conoscenti affinché si trovi con urgenza del nuovo personale. "La situazione delle classi in quarantena e in didattica mista è ogni giorno in aumento - si legge nella circolare - Si richiede ai genitori di diffondere tra le proprie conoscenze la necessità e l’urgenza di reperire docenti supplenti per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria. Chi fosse interessato e in possesso dei titoli di studio necessari per ricoprire tali incarichi può inviare tempestivamente al nostro indirizzo istituzionale tvic83400v@istruzione.it la MAD (messa a disposizione) corredata di documento d’identità, curriculum vitae e recapiti personali". Un appello subito rilanciato sui social anche dal sindaco Rossella Cendron. Un problema, quello dell'Istituto Marco Polo, non di certo isolato visto che nella Marca ci sono ben 507 classi già in DAD, ma a casa ci sono già oltre 10mila studenti visto che il virus ha ormai colpito 1824 classi totali. Insomma, nel 35% delle aule trevigiane ci sarebbe almeno un positivo.