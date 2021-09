Niente insegnanti, rientri pomeridiani cancellati da un giorno all'altro

/ Via Roma, 84

Rientri pomeridiani cancellati da un giorno all'altro all'istituto "Nelson Mandela" di Mogliano Veneto. Lunedì 20 settembre i genitori degli studenti sono stati avvertiti a mezzogiorno di passare a prendere i figli alle 14.30 invece che alle 16.30 per mancanza di personale scolastico. Da oggi, invece, il servizio di attività pomeridiane è da considerarsi sospeso fino a data da destinarsi sempre per mancanza di insegnanti. Una notizia che ha mandato su tutte le furie i genitori degli studenti.

La dirigente Marilisa Campagnaro si giustifica affermando che molti docenti non sono ancora stati nominati ed è quindi impossibile garantire un servizio di sorveglianza completo anche per le attività del pomeriggio. Un problema che riguarderebbe anche le quattro scuole elementari di Preganziol. A rendere il tutto ancora più complicato il fatto che dall'ufficio scolastico provinciale non siano ancora state sbloccate le assunzioni.