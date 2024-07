H-Farm, risultati della maturità sopra la media mondiale dell'International Baccalaureate

Il risultato degli esami dell’ultimo anno di scuola superiore è uno dei momenti più attesi e temuti per gli studenti, poiché segna la fine di un percorso e un passaggio cruciale verso l’età adulta. L’International Baccalaureate (IB) è uno dei programmi più impegnativi al mondo, e coinvolge ogni anno oltre 180.000 studenti da tutto il globo che per superare l'ultimo anno e accedere ai percorsi universitari devono affrontare prove di altissimo livello.

Gli studenti della scuola internazionale di H-Farm, hanno dimostrato il loro impegno nello studio, ottenendo un risultato migliorativo non solo rispetto agli anni precedenti, ma anche rispetto alla media globale. Sono più di 60 gli studenti del DP2 che hanno sostenuto le prove quest’anno, di cui il 92% ha conseguito il Diploma, un netto miglioramento rispetto all’83,02% dell’anno scorso. Questo straordinario risultato mette in luce la dedizione e il duro lavoro degli studenti DP2, oltre al costante supporto del corpo docente, soprattutto considerando che il numero di studenti iscritti al DP2 quest’anno è aumentato del 13,21%, dimostrando che è possibile mantenere alta l’attenzione ai bisogni dei singoli studenti nonostante l’aumento degli iscritti.

Tra gli aspetti più interessanti da mettere in luce sono i risultati eccezionali in Matematica: il punteggio medio in Matematica è di 4,87, un notevole aumento rispetto al 4,40 dell’anno scorso, e in particolare gli studenti hanno eccelso in Matematica Analysis and Approaches Higher Level, ottenendo una media di 5,58 rispetto al 4,89 dell’anno scorso. Questo significativo miglioramento evidenzia l’efficacia dell’istruzione avanzata in matematica e la dedizione di studenti e insegnanti nel padroneggiare concetti matematici complessi, oltre all’impegno nel rafforzare il curriculum Stem. Il punteggio medio ottenuto dalla Classe 2024 di H-Farm International School è di 32, superando la media globale di 30,32. Questo risultato, in miglioramento anche rispetto allo scorso anno, dimostra che la scuola si impegna ogni giorno nell’incoraggiare gli studenti a perseguire l’eccellenza, accompagnandoli e supportandoli per avere successo nel percorso accademico e nella vita.

Una scuola che continua anche nel suo percorso di crescita passando da 186 studenti dell’anno scolastico 2015-16 agli attuali oltre 660, 150 dei quali residenti nelle strutture del campus e più del 55% stranieri. Questa dimensione rende H-Farm International School una delle strutture più importanti e numerose che erogano tutto il curriculum IB dal primo all’ultimo anno di percorso e, in particolare, capace di supportare gli studenti nel conseguimento del Diploma Programme. Le circa 3800 scuole che propongono questo impegnativo percorso finale di scuola superiore, contano una media di 50 studenti per anno di Diploma contro gli oltre 60 di H-Farm International School.