Da ottobre i primi corsi di la salle academy e mip Politecnico di Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il MIP Politecnico di Milano, Graduate School of Business dell’ateneo milanese, e La Salle International Campus lanciano una nuova e inedita offerta formativa per laureati, professionisti, manager e imprese del Veneto. Partiranno già a ottobre i primi corsi executive su tematiche sempre più strategiche per competere nelle sfide di un mercato in evoluzione e continuare a generare valore sul territorio. Ecco in sintesi le proposte formative che vedranno a breve l’avvio. Marketing, Innovation, Strategy e Going Global i primi temi affrontati nel calendario della formazione erogata in modalità online • Innovare il significato di prodotti e servizi | 9 – 23 settembre • Come misurare le prestazioni del Digital Marketing | 13 settembre • Usare l’e-commerce per vendere all’estero | 13 – 23 settembre • Agile Enterprise: come rendere i processi organizzativi flessibili | 20 – 30 settembre Per Manager, professionisti e aziende prenderanno il via tre percorsi Executive rivolti a temi chiave della gestione aziendale: • Percorso Executive in Supply Chain Management Blended – da Ottobre • Percorso Executive in HR Management Blended – da Gennaio • Percorso Executive in Smart Manufacturing – da Aprile Già da ottobre inoltre l’avvio del nuovo International Master in Luxury Innovation and Digital Transformation dedicato a giovani neolaureati desiderosi di sviluppare il proprio curriculum in aree chiave per lo sviluppo del tessuto produttivo locale. A questo primo Master da Settembre 2022 si affinacherà l’International Master in Big Data Analytics Tutto in un’unica piattaforma didattica congiunta che porterà studenti e manager a frequentare i corsi e i Master presso il rinomato La Salle International Campus di Paderno del Grappa degli Istituti Filippin, che vantano un network di 80 paesi con più di un milione di studenti in tutto il mondo. Il tutto in un’esperienza formativa innovativa che combina lezioni, attività extra curriculari e momenti di networking sia on campus che online. La partnership tra le due realtà rappresenta una contaminazione virtuosa, capace di valorizzare le reciproche competenze: il MIP Politecnico di Milano con la sua expertise sui temi della formazione manageriale, dell’innovazione digitale e la riconosciuta eccellenza a livello mondiale nel digital learning, e La Salle International Campus, nome di riferimento sul territorio veneto, forte di una conoscenza capillare del tessuto imprenditoriale locale. Per maggiori informazioni: www.lasalleacademy.it | info@lasalleacademy.it