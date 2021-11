Mostra dedicata a Noè Bordignon, via alla convenzione tra Comune e scuola

Durerà un mese (fino al 19 dicembre) la collaborazione tra il Liceo artistico G. De Fabris di Nove e il Comune di San Zenone degli Ezzelini, attivata con l’intento di inserire 16 alunni dell’istituto in un progetto di alternanza scuola-lavoro all’interno dell’organizzazione della mostra dedicata al grande artista Noè Bordignon in Villa Marini Rubelli. «Sono onorata che la dirigente scolastica abbia accolto la nostra richiesta -commenta l’assessore alla cultura, Stefania Ziliotto- Credo sia importante lasciare spazio facendo loro assaporare direttamente il mondo dell’arte anche dal punto di vista professionale. Sono convinta che queste semplici esperienze svolte all’interno di un progetto educativo, culturale e professionale coerente con il percorso di studi, siano fondamentali per tracciare la loro strada futura e per capire l’indole di ognuno di essi. Sono felice che le adesioni siano state tante per una mostra del territorio, organizzata a aperta in un periodo tutt’altro che semplice per il mondo della cultura».

I 16 alunni del Liceo Fabris frequentanti le classi del triennio svolgeranno servizio di guardiania, accoglienza e supporto alle visite guidate il venerdì, sabato e domenica a turni alternati. Saranno guidati da un tutor interno, ovvero un docente, e da un tutor esterno, ossia un referente comunale, che hanno predisposto per ciascuno un percorso formativo e monitoreranno le attività valutando anche il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Dedicata al grande artista Noè Bordignon, protagonista dell’arte veneta tra Otto e Novecento, la mostra, inaugurata a settembre, si sta svolgendo in questo periodo nella Barchessa di Villa Marini Rubelli a San Zenone e contemporaneamente nel Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto. Oltre ai quadri esposti nelle due sedi, è possibile visitare anche alcuni affreschi custoditi all’interno di 21 siti nei Comuni coinvolti nel progetto (Altivole, Asolo, Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Maser, Monfumo, Riese Pio X, Rosà, San Zenone degli Ezzelini) e che il pubblico potrà visitare secondo due itinerari partendo proprio da Castelfranco Veneto o San Zenone e si irradieranno nell’area Pedemontana (per info: www.mostrabordignon.it).

«Creare reti di collaborazione con il territorio è un principio fondamentale per il nostro istituto -dichiara la dirigente scolastica, Anna Rita Marchetti- Ritengo che dare la possibilità agli studenti del Liceo Artistico di interfacciarsi con il sistema organizzativo e la dimensione culturale delle mostre d’arte sia determinante per la formazione globale dello studente, prima, e del cittadino, poi».