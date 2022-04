Silea, nuova aula all'aperto per la scuola elementare Vivaldi

Il Comune di Silea ha inaugurato in questi giorni la nuova aula all’aperto della scuola primaria "Vivaldi", completando così il programma di realizzazione delle strutture didattiche in tutti i giardini delle scuole del territorio. La nuova aula si estende su una superficie ombreggiata di 300 metri quadrati, ricavata all’interno del giardino della scuola: è composta da 6 tavoli e panche e potrà ospitare fino a 30 alunni sia per lezioni curriculari, sia per attività ricreative.

I commenti

«Questa nuova aula si aggiunge alle 3 già realizzate alle primarie di Lanzago e Sant’Elena e alla secondaria di Via Tezze nel corso degli ultimi mesi: spinti dalla pandemia, abbiamo accelerato il progetto già in essere per dare ai nostri alunni la possibilità di fare lezione in un contesto en-plein-air. La nostra amministrazione ha destinato più di 70mila euro agli interventi per l’adeguamento delle strutture dei diversi plessi dell'istituto comprensivo alle normative in materia di distanziamento e prevenzione, in parte anche finanziati dai fondi strutturali europei» sottolinea Angela Trevisin, assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Silea.

«Di questi anni pandemici possiamo fare anche tesoro: le aule all’aperto sono un esempio di come, dalle imposizioni e restrizioni pandemiche, possano essere attivati comportamenti virtuosi. La condizione di rilassamento e distensione che deriva dal fare lezione all’aperto è presupposto fondamentale per un corretto apprendimento. Questo ampliamento e riqualificazione del giardino della scuola conclude il percorso di rivisitazione degli ambienti che si è svolto nel triennio in costante collaborazione con l'Amministrazione comunale” conclude Maria Pia Davanzo, Dirigente Scolastico dell’ICS di Silea.