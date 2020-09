A Silea al via le iscrizioni per il tempo integrato e il doposcuola

Dopo un'estate in cui la perfetta riuscita in ogni senso dei Centri Estivi ha confermato la capacità di gestire con attenzione e buon senso i protocolli delle autorità per l'emergenza-coronavirus, garantendo ai bambini e ai ragazzi coinvolti le condizioni per svolgere in sicurezza le attività senza nel contempo privare le famiglie delle opportunità di formazione e socializzazione necessarie allo sviluppo dei giovani in questo difficile periodo, il Comune di Silea in accordo con il Dirigente Scolastico, hanno dato il via ai programmi di Tempo Integrato della Cooperativa Comunica per i doposcuola dell'anno scolastico 2020/21 che inizierà tra breve. Una bella notizia a conferma dell'ottimo rapporto di collaborazione e di fiducia tra la Cooperativa Comunica e il Comune di Silea, che metteranno quindi il loro impegno per garantire nella massima sicurezza i pomeriggi a scuola per i bambini e i ragazzi del territorio.

Per l'anno scolastico 2020/21 Comunica sarà presente nei tre plessi delle Scuole Primarie di Silea cinque giorni su cinque con le seguenti proposte: laboratori di Musica, Teatro, Danza, Arte o laboratori motorio-natatori, inoltre ci sarà la possibilità di usufruire di sostegno allo studio, affiancamento nell'esecuzione dei compiti per casa. Il tempo integrato coprirà la fascia oraria dalle 13.20 alle 16.30 (il venerdì 12.50-16.30). Le scuole interessate sono Primaria Tiepolo di Lanzago, Primaria Vivaldi di Silea, Primaria Cornaro di Sant’Elena.