Rientro a scuola, Mom: «Il 68% degli studenti utilizzerà i bus a gennaio»

Gli studenti trevigiani promuovono i servizi di trasporto pubblico della Marca assegnando il punteggio medio di soddisfazione più elevato tra le sette province venete. A gennaio il 68% degli studenti è pronto ad utilizzare il mezzo pubblico. Di questi, oltre il 70% dichiara di volersi abbonare, dimostrando la disponibilità a fidelizzare l'utilizzo del bus.

Al sondaggio hanno risposto 27.742 iscritti alle scuole della Marca, 20.720 hanno risposto “sì, utilizzerò il trasporto pubblico” alla ripresa delle lezioni in presenza. Di questi, utilizzeranno il treno 1.642 studenti, 19.078 l'autobus (pari al 70,3%), utilizzeranno altre modalità (auto, bus, moto, a piedi) il 23%. Giacomo Colladon, presidente di Mom, commenta: «Nonostante mesi di campagne contro il trasporto pubblico, siamo positivi nel vedere che il rapporto di fiducia tra passeggeri e servizi di trasporto non si è incrinato. Pur non avendo carattere di scientificità, il sondaggio rappresenta comunque una fotografia credibile delle intenzioni di viaggio che ci aiuta a pianificare la ripresa dei servizi. Per questo ringraziamo Regione, istituzioni scolastiche e studenti che hanno promosso l'iniziativa e hanno risposto massicciamente».

Tra quanti dichiarano di utilizzare i servizi Mom, l’81% proviene da ambiti extraurbani, il 19% utilizza servizi urbani. Il 77,4% è pronto ad abbonarsi, privilegiando l’abbonamento mensile da gennaio, un 17,4% viaggerà acquistando biglietti o carnet. Considerati i numeri, Mom ribadisce l'importanza di promuovere modalità di acquisto digitali. «Per riuscire a rispondere agli oltre 20mila studenti/pendolari che dovranno procedere ad un acquisto entro gennaio, l'azienda ha promosso la campagna Ticket Easy rendendo più facile l'approccio all'acquisto on line tramite sito e tramite smartphone con l’app Momup. Invitiamo a non attendere l'ultimo giorno, procedendo per tempo agli acquisti, evitando di accedere in biglietteria se è possibile acquistare in sicurezza online». Mom ricorda inoltre che le proroghe erogate tra agosto e settembre sono scadute (la data ultima di validità era il 30 novembre), pertanto è fondamentale procedere a regolarizzare il viaggio tramite acquisto di biglietto o abbonamento.