Istituto Besta, sportello aiuta gli studenti a scegliere la scuola superiore

Uno sportello per studenti delle classi terze degli istituti comprensivi del territorio per aiutarli a scegliere con maggiore consapevolezza il proprio futuro percorso scolastico-professionale, attraverso colloqui mirati. Questa la missione del progetto avviato all'Istituto Besta di Treviso.

Dallo scorso mese lo sportello sta venendo gestito da esperti orientatori e psicologi. Il servizio è gratuito, con accesso su richiesta degli studenti e dei rispettivi genitori. Viene erogato ogni giovedì pomeriggio, per un massimo di 3-4 incontri individuali per ciascuno studente. L'iniziativa, nata da un accordo tra IIS “F. Besta” e gli esperti di Isre-Istituto Superiore di Ricerca Educativa e Cosp Astori, rientra tra le attività previste dal progetto “Abc-A Better Chance” organizzata dall’IIS “F. Besta” di Treviso, approvata dal MIM e finanziata con fondi a valere sul Pnrr dedicati al contrasto della dispersione scolastica e vuole offrire un ulteriore contributo al prezioso lavoro di orientamento delle scuole del territorio, nonché un concreto supporto agli studenti e alle loro famiglie. Dopo la pausa natalizia, il servizio proseguirà fino ad aprile, per arrivare a raggiungere 50 ragazzi, per poi riprendere nel settembre del prossimo anno, quando ricomincerà la scuola. Sarà aperto anche agli studenti di seconda media, quando i ragazzi di terza avranno scelto il proprio percorso.

Il commento

«Finora sono più di venti i ragazzi che hanno usufruito dello Sportello - spiega la dirigente scolastica, Renata Moretti -. Un aiuto efficace e personalizzato in un momento così delicato come la scelta della scuola superiore da parte dei ragazzi». Il servizio è rivolto anche agli studenti del biennio degli Istituti secondari di secondo grado di Treviso che faticano ad affrontare con successo la scelta fatta, avvertendo un senso di disorientamento e disagio. «Attraverso un colloquio di riorientamento, gli studenti vengono aiutati ad affrontare ed approfondire le proprie difficoltà scolastiche, relazionali, familiari o personali e rivalutare, se necessario, la scelta fatta» conclude la dirigente.