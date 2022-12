Farra di Soligo premia 59 studenti meritevoli: «Molti di loro impegnati nel volontariato»

Valorizzare le proprie eccellenze è diventata ormai una tradizione consolidata a Farra di Soligo, dove sabato 17 dicembre, presso l’auditorium Santo Stefano, sono stati premiati 59 studenti meritevoli dalla terza media ai laureati magistrali: 9 gli studenti della secondaria di primo grado, 31 alunni delle superiori con una media dall’8.5 a salire, 9 “maturati” con una media superiore al 95, 10 laureati triennali e magistrali con una votazione dal 105 in su.

I premiati

I primi ad essere premiati sono stati gli alunni eccellenti che hanno concluso la terza media lo scorso anno scolastico Bado Martina (10 e lode), Fattorel Ilaria (10), De faveri Lara (10), Girardi Matteo (10 e lode), Buso Micol (10 e lode), Stella Marianna (10), Foltran Giulia (10 e lode), Biscaro Ilaria (10), Merotto Sofia(10).

I meritevoli delle superiori, dalla prima alla quarta, sono: Agostini Davide, Cesca Elena, Furlan Sara, Gardenal Elena, De Vido Alessia, Micheletto Miriam, Toffoli Theo, Mariotto Anna, Ferronato Elisabetta, Zununi Sejdzan, Contarato Elena, Castellarin Elena, Dorigo Francesca, Bortolamiol Elena, De Rosso Martina, Reale Andrea, Baldan Enrico, Zilli Mattia, Cusinato Ginevra, Furlan Giorgia, Brugnera Giacomo, Vignoto Nicola, Micheletto Silvia, Zaccaron Laura, Stival Vittoria, Neli Katia, Radic Elena, Merotto Davide Tamani Amira, Osellame Francesca e Ajdini Elza. Hanno poi conseguito la maturità con il massimo dei voti i seguenti giovani cittadini farresi: Pillon Veronica (100), Stival Alice (95), Merotto Gaia (100), Resera Stella (100), De Faveri Francesca (100), Farque Fariha (100 e lode), Parisi Maddalena (95), Voltarel Debora (100) e Spadetto Lisa (99).

Ben cinque le lauree con 110 e lode: Bado Giada (mediazione linguistica), Boi Valentina (scienze della formazione primaria), Dorigo Viviana (economia), Ragazzon Elisa (medicina e chirurgia) e Vitali Marina (ingegneria dell'energia). Applausi anche per Ballancin Eva (110 in scienze e tecnologie alimentari), Martinotto Beatrice (digital and graphic design con 107), Tognon Davide (107 in scienze motorie), Verlato Luca (106 in marketing, consumi e comunicazione) e De Rosso Giulia (106 in architettura).

I commenti

«Voglio ringraziare - afferma l’assessore all’Istruzione Maria Teresa Bianco - tutti gli studenti per l’impegno profuso e per gli ottimi risultati raggiunti. E’ sempre un orgoglio premiare le eccellenze, che sono il nostro domani, e supportarle nel proseguo del loro percorso di studi».

«Mi congratulo con tutti i giovani di Farra di Soligo che sono stati premiati per gli ottimi risultati conseguiti nei rispettivi percorsi scolastici - conclude il sindaco Mattia Perencin -. Molti degli studenti premiati, oltre all’impegno scolastico, sono protagonisti anche del volontariato locale e per questo li ringrazio a nome della nostra comunità. A tutti loro auguro di proseguire nella strada intrapresa e di ottenere altri ottimi risultati a scuola e nella vita privata».