Tempo integrato: boom di iscritti nelle scuole di Breda e San Biagio

Partenza alla grande per il tempo integrato a Breda di Piave. Nei tre plessi scolastici di Pero “Anna Frank”, Saletto “Eroi del Piave”e Breda “Puccini” sono già 75 gli iscritti alle attività doposcuola fortemente volute dall'amministrazione comunale di San Biagio di Callalta che, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Comunica, ha risposto prontamente alle richieste del Comitato Genitori, riuscendo ad attivare il servizio già il 20 settembre, tra i primissimi comuni della Provincia. In tal senso Comunica ha attivato In tutti e 3 i plessi attivita fino alle 16.30 con la novità dei laboratori di inglese con insegnante madrelingua e alla Puccini anche il laboratorio “Accademia della Meraviglia”, riscuotendo un notevole gradimento da parte delle famiglie come dimostrano i già 75 iscritti alle attività pomeridiane proposte nelle scuole.

Anche a San Biagio di Callalta servizio attivo dal 13 settembre, con la Cooperativa Comunica che ha coperto anche le giornate di rientro del normale programma scolastico nell'attesa del calendario definitivo venendo incontro alle esigenze delle famiglie del territorio: più di 70 iscritti nelle scuole primarie dell'istituto comprensivo, S. Giovanni Bosco di Olmi, Eugenio Montale di S. Biagio di Callalta e Marco Polo di Cavriè. Tempo integrato con svolgimento compiti e laboratori a tema fino alle 16.30 per 3 pomeriggi a settimana i tutti i plessi.