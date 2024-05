Istituto Besta: iscrizioni aperte allo sportello per il riorientamento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si apre giovedì 30 maggio e proseguirà per tutto il mese di giugno, presso l’Istituto Besta di Treviso, in Borgo Cavour 33, l’attività dello Sportello per il riorientamento, rivolto in modo particolare agli studenti di prima delle scuole superiori del territorio. Le iscrizioni sono aperte.

Si tratta di una serie di colloqui, tenuti da esperti orientatori e psicologi, con l’obiettivo di sostenere gli studenti che, nel primo anno di scuola secondaria di secondo grado, abbiano riscontrato difficoltà scolastiche o vissuto situazioni di fatica e disagio e stiano ripensando alla loro scelta. In questa fase conclusiva dell’anno scolastico, per alcuni di loro, si potrebbe rendere necessario progettare un riorientamento verso altri istituti. “In un momento così difficile e delicato, può capitare che le famiglie si sentano sole o disorientate di fronte alla necessità di rivolgersi ad una nuova scuola, più adatta al proprio figlio”, spiega la dirigente scolastica, Renata Moretti. “Gli incontri con gli esperti dello Sportello aiuteranno i ragazzi ad affrontare ed approfondire le proprie difficoltà, decidendo con maggiore consapevolezza e serenità il proprio percorso scolastico-professionale. Una serenità che si trasmetterà anche ai genitori”. Il servizio è gratuito, con accesso su richiesta degli studenti e dei rispettivi genitori. Verrà erogato in orario pomeridiano, ogni giovedì, per un massimo di 3-4 incontri individuali per ciascuno studente. L’iniziativa, nata da un accordo tra IIS “F. Besta” e gli esperti di ISRE-Istituto Superiore di Ricerca Educativa, rientra tra le attività previste dal progetto “ABC-A Better Chance” organizzata dall’IIS “F. Besta” di Treviso, approvata dal MIM e finanziata con fondi a valere sul PNRR dedicati al contrasto della dispersione scolastica e vuole offrire un ulteriore contributo al prezioso lavoro di orientamento delle scuole del territorio, nonché un concreto supporto agli studenti e alle loro famiglie. Per iscriversi e fissare appuntamento, telefonare allo 041/5498534, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16, oppure inviare una e-mail di richiesta a progetti@isre.it, con un riferimento telefonico per essere ricontattati. Per maggiori informazioni, consultare il sito dell'IIS "F. Besta".