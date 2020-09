Executive master in gestione aziedale e strategia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

«Nei momenti di crisi è necessario saper prendere la decisione giusta e questo avviene non solo se si possiedono le conoscenze fondamentali in ambito di management e di business, ma soprattutto se si sa come applicarle nel processo decisionale. Sono doti che si apprendono e che insegniamo con determinazione durante l’Executive Master di CIMBA». Queste le parole del Dr. Al H Ringleb, fondatore e direttore di CIMBA ITALY e del NeuroLeadership Institute. Questi e altri punti focali verranno affrontati Giovedì 8 Ottobre alle ore 17 durante la presentazione in modalità virtuale dell’ Executive Master in Gestione Aziendale & Strategia che prenderà avvio il prossimo novembre nel Campus reale e virtuale CIMBA. Si tratta di un percorso di alta formazione di durata annuale, in lingua inglese, che offre pratici strumenti di business per la gestione delle aree funzionali aziendali e strategie. Un efficace ausilio per essere competitivi su scenari economici internazionali, garantito anche dal fatto che l’Executive Program è rilasciato da CIMBA in collaborazione con la University of Iowa, tra le top 25 università negli USA. Il programma è progettato principalmente per formare dirigenti, manager, imprenditori e leader aziendali che hanno scelto di fare un upgrade nella loro carriera o che, semplicemente, sentono la necessità di aggiornare le loro conoscenze e rispolverare le competenze già acquisite. Le lezioni sono tenute da docenti di comprovata esperienza internazionale e si svolgono un venerdì al mese, per permettere a tutti i candidati di poter apprendere al meglio le nozioni e le pratiche senza sacrificare tempo prezioso già dedicato alla professione o ad altro. Investire nella formazione oggi, quando nulla è più come prima, è la variabile che garantisce di capitalizzare la propria professione verso traguardi importanti e obiettivi raggiunti, in azienda, come nella vita.