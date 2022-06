L'arte sbarca al "Da Vinci" con il progetto scuole di 21gallery

Avvicinare gli studenti all’arte in un clima di grande informalità, al di là delle dinamiche istituzionali dei musei e delle grandi mostre, per stimolare una riflessione sui temi d’attualità attraverso il linguaggio universale e dirompente dell’arte contemporanea. Sono questi gli obiettivi del “Progetto Scuola” promosso dalla 21Gallery di Villorba che per alcuni mesi ha coinvolto cinque classi (3g 4f 4o 5f 5g) del Liceo Da Vinci guidate dal prof. Fabio Sandrini.

Tra visite guidate in galleria, conferenze e laboratori pratici gli studenti hanno conosciuto un mondo, quello dell’arte contemporanea, che oggi più che mai rappresenta un comparto importante del settore della cultura- basti pensare che il mercato del contemporaneo è rimasto sempre costante anche durante la crisi pandemica- e realizzare praticamente le loro personali “opere d’arte” ispirate ad alcuni dei più noti artisti contemporanei esposti in galleria: 2501, Alberonero, Roberto Alfano, Giorgio Bartocci, Gonzalo Borondo, BR1, Jerico Cabrera, Edoardo Caimi, CANEMORTO, Roberto Ciredz, Alessandro Cripsta, Matteo Ceretto Castigliano (CT), El Gato Chimney, Oliviero Fiorenzi, GeometricBang, Guerrilla Spam, Hardchitepture, Greg Jager, Ligama, Moneyless, Domenico Romeo, Sbagliato, STEN • LEX, Francesco Tosini, Daniele Tozzi, UNO. I sorprendenti risultati dei laboratori pratici, e i lavori dei partecipanti sono visibili al Liceo Da Vinci, ancora aperto fino alla conclusione degli esami. Visto il successo, il progetto scuole di 21gallery verrà ripetuto anche il prossimo anno scolastico.