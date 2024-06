Trilinguismo, Erasmus, Trinity College London: la "Martini" diventa scuola internazionale

Si conclude nelle prossime settimane, con gli esami di licenza media, il primo percorso triennale di trilinguismo, proposto in via sperimentale nell’anno scolastico 2021-2022, dopo il faticoso periodo che il covid ha costretto alla dad, dall’I.C.1 di Treviso e che ha visto alcuni studenti di terza media ottenere certificazione DELE per la lingua spagnola oltre a quella inglese e francese. Essendo la scuola media Martini scuola ad indirizzo musicale gli studenti, oltre allo studio approfondito della lingua spagnola aggiunto all’inglese e L2 (francese o tedesco) hanno avuto la possibilità di passare una settimana di studio in Spagna, a Saramago, sede di un importante conservatorio, che ha ospitato i ragazzi nelle classi di violino, organo, pianoforte e flauto per delle lezioni di musica in lingua spagnola che si sono concluse con un concerto nella bella sala del conservatorio. Esperienza a 360° per gli alunni proposta ed organizzata con passione e professionalità dalla professoressa Alessandra Giamberduca, docente si spagnolo, promotrice dello scambio con il Conservatorio di Salamanca e che ha seguito nel percorso di trilinguismo i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa e che dopo tre anni hanno raggiunto competenze linguistiche diverse e importanti per la loro formazione e di cittadini consapevoli.

Altra attività innovativa e importante è Erasmus+, programma dell’UE nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027. L’accreditamento per i progetti di mobilità nel periodo 2021-27, ottenuto dall’I.C.1 “Arturo Martini” di Treviso, permette di finanziare nuove attività di mobilità ogni anno.

La scuola ha la possibilità di collaborare con altre scuole europee, di effettuare mobilità sia per i docenti che per gli allievi e di accogliere presso l’istituto insegnanti europei. Nel mese di aprile scorso alunni della scuola media hanno potuto vivere l’esperienza indimenticabile di un periodo di studio ad Helsinki insieme alla dirigente Luana Scarfì e ai docenti coinvolti in questo percorso triennale appena iniziato: Daniela Zanetti e Lucia Follador, insegnanti di lingua inglese, Marina Penzo, insegnante di musica, Antonella Di Stefano, insegnante di arte. Gli obiettivi importanti di questo progetto sono quelli di migliorare le abilità tecnologiche e linguistiche principalmente in lingua inglese e sviluppare progetti interdisciplinari in ambito creativo, favorire l’interazione in ambiti internazionali per migliorare lo sviluppo personale degli studenti in un’ottica di lavoro e vita futura. Non solo per gli studenti; il progetto promosso dalla scuola Martini attraverso Erasmus plus, si propone di aumentare e rafforzare le competenze linguistiche e tecnologiche per i docenti principalmente in lingua inglese, migliorare e condividere competenze professionali per lo staff attraverso il job shadowing per imparare e insegnare buone pratiche. Infatti, nei scorsi mesi di gennaio, febbraio e marzo, i docenti coinvolti si sono recati in Spagna, alla Escuela Europea de Alicante e, successivamente, in Finlandia Alla Arabia Comprehensive school di Helsinki per incontri con i colleghi di quei paesi e preparare il successivo arrivo degli studenti della scuola media di Treviso.

Non solo, a maggio la scuola ha ospitato per due giorni Mr. David Hewitt, della Trinity College London, per una sessione di esame di certificazione musicale internazionale che ha visto la partecipazione di 30 giovani musicisti alunni dell’indirizzo musicale e altrettanti provenienti da istituzioni musicali diverse del territorio.

Tante iniziative dunque che , sostenute dalla visione a lungo termine della dirigente scolastica Luana Scarfì, vedono coinvolti con entusiasmo e forte impegno professionale docenti che , in prima linea, si impegnano ogni giorno per dare punti di riferimento nuovi alle giovani generazioni che sempre più spesso si trovano smarriti nel turbine degli stimoli, o non-stimoli, di un momento storico e sociale complesso che si trovano a vivere nel periodo forse più delicato della loro vita, quello dell’adolescenza.