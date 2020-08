Mercatino del libro usato a Treviso, al lavoro per l'edizione 2020

Nel 1994 alcuni studenti delle scuole superiori coordinati da Roberto Magni, padre carmelitano scalzo e professore di Religione presso il Liceo Canova di Treviso, istituirono il Mercatino del libro usato per venire incontro alle esigenze di tante famiglie. L’idea era molto semplice, prendere in conto vendita i libri dagli studenti che non ne facevano più uso e venderli a chi ne aveva bisogno. Il prezzo pattuito era la metà di quello stampato sul retro di copertina. Per ogni libro venduto o acquistato il mercatino tratteneva mille lire. Il ricavato, oltre a coprire le naturali spese di organizzazione, andava a finanziare iniziative a favore di situazione disagevoli in Italia e all’estero in cui potessero essere coinvolti in prima persona anche i ragazzi che lavoravano al mercatino come, per esempio, le “tabare”– dei progetti in cui degli studenti italiani andavano in Romania come volontari ad assistere e intrattenere dei bambini rumeni con un contesto familiare difficile in una settimana di “campo estivo”.

Da allora, adattandosi alle mutate situazioni (come il passaggio dalla somma simbolica delle mille lire a quella di un euro) e cercando di migliorare sempre, l’iniziativa si è ripetuta ogni anno. Per i primi anni la nostra era l’unica iniziativa di questo genere, ma col tempo, sono state organizzate altre iniziative simili sia da parte degli stessi Istituti superiori sia da enti esterni. Ciononostante, il Mercatino del libro usato è sempre stato un punto di riferimento per numerose famiglie della Marca Trevigiana. Fin dalla prima edizione, il Mercatino viene allestito nel Convento dei Padri Carmelitani Scalzi di Treviso, in Viale Oberdan 7/9. Pur non essendo direttamente coinvolti nel Mercatino, i Padri Carmelitani offrono alcuni spazi del convento per ospitare l’iniziativa e sono punto di riferimento soprattutto per i volontari che collaborano per tutta la durata di questa attività.

Con la fondazione dell’Associazione Madeleine Delbrêl nel dicembre 2002 – un’associazione culturale che negli anni ha organizzato incontri culturali, mostre, concerti, spettacoli teatrali, iniziative di orientamento universitario ma che ha anche tra i suoi compiti quello di sostenere iniziative come questa – il Mercatino ha guadagnato un nuovo punto di riferimento per ciò che riguarda gli aspetti organizzativi ed economici. In questi 25 anni il Mercatino del libro usato ha mantenuto intatto lo spirito originario riuscendo a dare sollievo a numerose famiglie in difficoltà della provincia di Treviso ma anche costruendo forti rapporti di amicizia e collaborazione tra gli studenti volontari che operano al suo interno, dando il cambio alle nuove generazioni col passare degli anni. Il ricavato del Mercatino continua a essere destinato a iniziative di tipo missionario che cercano di privilegiare il coinvolgimento di qualche studente volontario al loro interno. Il Mercatino ha una durata di circa quattro settimane nel mese di settembre, momento in cui le scuole stanno per iniziare o hanno appena riaperto.

Durante la prima settimana vi è la raccolta dei libri, mentre la seconda settimana inizia la vendita. Dopo una decina di giorni di vendita, il Mercatino chiude un paio di giorni per l’inventario per poi concludersi nell’ultima settimana con la restituzione dei volumi invenduti ai proprietari insieme al ricavato di quelli venduti. In questi ultimi anni al Mercatino vengono portati ogni anno circa 6/7 mila volumi, nonostante la marcata concorrenza di iniziative simili. Di questi volumi, diversi vengono venduti, molti restituiti. L’edizione del 2020, la ventiseiesima, giunge in questo periodo di emergenza a causa del Covid-19 con tutte le difficoltà che l’emergenza ha portato. Si sta cercando, pertanto, di organizzare un’edizione “in tempo di coronavirus” che tenga conto di tutte le esigenze di distanziamento sociale e di divieto di assembramento previste.

Vengono qui elencati alcuni punti individuati per rispettare le esigenze imposte dal Coronavirus.

-L’accesso al Mercatino avverrà solo tramite prenotazione via web (verrà implementato un form da compilare individuando il giorno e l’ora in cui uno desidera accedere al servizio)

-Verrà individuato un numero massimo di accessi ogni ora, in base al numero di volontari presenti

-Tutte le operazioni di raccolta e di vendita avverranno all’esterno sotto una tensostruttura installata per l’occasione (in caso di pioggia il servizio verrà temporaneamente sospeso)

-Le persone in attesa dovranno sostare nelle sedie posizionate nel giardino del Convento ad adeguata distanza l’una dall’altra

-Si aumenteranno gli orari di accoglienza per diluire l’afflusso, aprendo se possibile anche al mattino

-Raccolta e vendita avverranno sempre in due momenti distinti (quando ci sarà la vendita questa avverrà solo nel pomeriggio, mentre la raccolta potrà avvenire solo al mattino)

-Verranno individuati percorsi di accesso e di uscita al servizio e i tavoli utilizzati garantiranno il distanziamento richiesto tra l’operatore e l’utente

-Tutti i volontari dovranno indossare la maglietta del Mercatino (in maniera da essere facilmente identificabili), mascherina (anche questa si pensa di personalizzarla per il Mercatino) e guanti usa e getta

-Chi accede al Mercatino dovrà indossare mascherina e guanti di protezione

-L’accesso al deposito libri sarà consentito esclusivamente agli operatori del Mercatino

-Ogni fine turno tutti i tavoli e le sedie all’esterno verranno igienizzate

-Ogni fine giornata tutti gli ambienti interni utilizzati per il Mercatino verranno sanificati (si sta pensando all’acquisto di un generatore di ozono a 7000 mg/h)

Quello che ci spinge a voler realizzare l’edizione 2020 del Mercatino è la grave situazione economica di molte famiglie causata dall’emergenza Coronavirus. L’assenza del Mercatino priverebbe molte famiglie dell’acquisto di libri scolastici a prezzi contenuti (tenendo presente che difficilmente verranno organizzati iniziative simili). Inoltre, è prevista un’adozione fortemente limitata di nuovi libri o nuove edizioni e pertanto una maggior possibilità di soddisfare le richieste delle famiglie. È già stato fatto un passaggio in Prefettura.

Come prima cosa ci sono state date indicazioni facendo riferimento alle Linee guida delle regioni per la riapertura del 22 maggio u.s. in particolare alle pagine 26 e 27 dedicate ai Circoli Culturali e Ricreativi e alla pagina 34 dedicata alle Sagre e Fiere. Per quanto di interesse del Mercatino (non c’è somministrazione di alimenti, attività motoria, …) non ci sono indicazioni che non possano essere rispettate.

Fatto questo passaggio, dalla Segreteria del Prefetto il 3 giugno è giunta la seguente mail:

Gent.mo Prof. Brentari,

il Prefetto Laganà ha potuto visionare la Sua nota contenente le ipotesi organizzative per il prossimo “Mercatino del libro usato” e dice di riferirLe che le trova appropriate al momento che si sta vivendo. Le consiglia però di rapportarsi con il Sindaco di Treviso, che potrà meglio orientarLa, in quanto più specificamente competente in materia. Seguendo le indicazioni del Prefetto, col presente documento ci rivolgiamo al Sindaco di Treviso Mario Conte e all’Assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti per avere un assenso di massima sulla fattibilità dell’iniziativa in maniera tale da poter iniziare a predisporre (e siamo fortemente in ritardo!) tutto il necessario affinché il Mercatino del libro usato si possa svolgere anche in questo martoriato 2020.