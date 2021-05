Il Pio Parlante, nuovo strumento digitale per imparare, pubblicare e comunicare

E' nato in questi giorni il blog del Collegio Pio X (https://www.ilpioparlante.it/) con avviso alle famiglie degli alunni. E così la pressione della pandemia con il suo carico di problemi sociali spinge alla creatività in campo digitale non solo il mondo del business, ma anche quello della scuola. “Il blog nasce come evoluzione del giornalino d’istituto ‘Il Decimo Caffè’ realizzato da docenti e studenti durante le attività libere del pomeriggio, i Percorsi Formativi Integrativi”, ha detto il prof. Simone Ferraro, coordinatore didattico, “per dare competenze diverse ai ragazzi e mettere in circolo all’interno della scuola idee, riflessioni, esperienze, materiali didattici, tutto quanto, insomma, studenti ed insegnanti desiderano condividere. Ed è una concreta apertura verso l’esterno, verso chiunque voglia leggere quanto qua dentro si produce di bello per la crescita della persona".

Il blog rimane un prodotto e uno strumento della didattica capace di coltivare e valorizzare i talenti individuali. Vi lavorano Giulia Zandonadi, docente di storia dell’arte e ispiratrice dell’idea, Marco Crosera, grafico informatico e docente di discipline artistiche, e le studentesse della redazione Maria Gabriella Bottari, Sofia Maria Donà, Chiara Scalco, Valentina Martini e Gioia Zorzi. All’interno prendono forma e visibilità progetti come l’Orto botanico realizzato nel giardino interno della scuola con tanto di cartellini identificativi delle piante. Interessanti gli articoli degli studenti su danza, musica e pittura nella sezione Arte e spettacolo.

Ed ecco The Wall, il muro digitale interattivo da vivere insieme, uno spazio aperto ai punti di vista e alle riflessioni. Le pagine di Letteratura, Storia e filosofia, Natura e scienze, Attualità e sport sono alimentate da interventi degli studenti, numerosi anche in lingua straniera, su temi vari e attuali. Curiosando tra le sezioni, l'attenzione è catturata dall’intervista a un ex allievo oggi ristoratore in tempi di pandemia, dalla cronaca del premio consegnato dal sindaco Mario Conte alla professoressa Francesca Turchetto per il senso civico e il rispetto dell’ambiente e ancora dalla ricerca sul probabile declino del caffè come bevanda sociale. L’ingaggio della redazione è di garantire la pubblicazione, ma soprattutto di capire il meccanismo del blog e renderlo gradevole e rispettato. La formazione, la cultura e la crescita dei giovani devono conoscere la strada che le nuove tecnologie indicano.