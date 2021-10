Collegio Pio X, porte aperte il 23 e 24 ottobre

Dopo l'anno della pandemia torna in presenza il “Porte Aperte” al Collegio Vescovile Pio X. L'appuntamento, per tutte le famiglie interessate, è fissato per sabato 23 e domenica 24 ottobre, a partire dalle 14, nella sede di Borgo Cavour. Nel fine settimana sarà possibile conoscere da vicino la struttura, incontrare gli insegnanti e sciogliere tutti i dubbi in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico che chiuderanno verso la seconda metà di gennaio. In dettaglio, il sabato sarà dedicato alla presentazione dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia, primaria e per le scuole medie. Domenica pomeriggio sarà invece la volta della presentazione delle tante e variegate proposte per la scuola superiore, tra cui Il Pio International, in lingua inglese, il nuovo percorso Tecnico Commerciale in Amministrazione, Finanza e Marketing, promosso in sinergia con le aziende del territorio, e i due indirizzi del Liceo Classico: il Liceo Classico dell'Arte, che offre un maggiore attenzione alle discipline artistiche, con una formazione mirata e laboratori e il Liceo Classico Biomedico che incentiva, accanto alla formazione umanistica, la conoscenza delle scienze teoriche e applicate.

Sul sito dedicato: porteapertepiox.it è possibile già trovare i video di presentazione di tutti i corsi offerti dal Collegio Pio X. Sullo stesso portale sarà inoltre possibile compilare il modulo online per prenotare la partecipazione al “Porte Aperte” del 23 e 24 ottobre. Agli incontri con gli insegnanti, che potranno rispondere alle domande e soddisfare tutte le curiosità di genitori e ragazzi, si partecipa infatti previa prenotazione ed esibizione del Green pass all'ingresso. Riservare è semplice: nella parte bassa della home page si trova la sezione “Fissa un appuntamento in presenza”. Nel modello a fianco basta selezionare l'istituto a cui si è interessati e compariranno data e orari disponibili, a quel punto, una volta compilati i campi richiesti e inviata la richiesta, si riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta prenotazione. Il “Porte Aperte” del Pio X verrà riproposto anche sabato 20 novembre, con un pomeriggio dedicato alle scuole superiori e domenica 21 novembre con gli incontri per l'infanzia, primaria e medie.