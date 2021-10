Nuovo indirizzo Tecnico Commerciale al collegio vescovile Pio X

Dall'anno scolastico 2022/2023 gli studenti potranno specializzarsi in Amministrazione, Finanza e Marketing. Sarà un percorso didattico incentrato sulle esperienze concrete in azienda, per formare i manager di domani

Grandi novità al Collegio Vescovile Pio X di Treviso: a partire dall’anno scolastico 2022/2023 entrerà a far parte dell’offerta formativa dell’Istituto un nuovo indirizzo Tecnico Commerciale, specializzato in Amministrazione, Finanza e Marketing. In sintesi, la scuola si pone l'obiettivo di sviluppare competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo, gestioni speciali).

Fondamentale per l'attuazione di questa nuova proposta didattica, volta a formare i manager di domani, è stata la rete di relazioni intrecciate da anni tra la scuola e le realtà produttive che compongono il tessuto economico del territorio. Proprio dai suggerimenti e dalle indicazioni delle aziende, infatti, è nata la consapevolezza della necessità di formare nuove figure per il mondo dell'impresa. Il percorso in Amministrazione, Finanza e Marketing accompagnerà dunque gli studenti curando la preparazione di base e fornendo le competenze specifiche con cui poter proseguire con successo gli studi universitari, oppure decidere di inserirsi fin da subito nel mondo del lavoro.

Questo indirizzo di studio, che è già stato attivo nel Collegio fino ai primi anni 2000, rinasce oggi grazie alla sperimentazione metodologica e didattica compiuta in questi ultimi anni: sarà infatti limitata al massimo la lezione frontale, a favore di una varietà di approcci metodologici e pratiche didattiche che valorizzino l’esperienza e l’analisi di problemi, prediligendo le attività laboratoriali ed esperienziali svolte in forma collaborativa e la realizzazione di progetti connessi a situazioni reali. Grande attenzione sarà rivolta al rapporto con le realtà produttive, grazie ai Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento (PCTO), con i quali sarà possibile realizzare progetti di lavoro sulla base delle reali esigenze degli studenti e delle aziende e stage nelle imprese, del territorio oppure all’estero, attraverso la partecipazione a programmi europei. La forte attenzione alla dimensione sociale che caratterizza il Collegio, infine, si concretizzerà con la possibilità di attivare percorsi di Service Learning, mediante i quali i giovani allievi realizzeranno servizi di pubblica utilità a favore della cittadinanza.