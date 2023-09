AAA, cercasi scuola che trasmetta emozioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Cosa fare se gli studenti sono svogliati, distratti e non imparano nulla? Come guidare una classe dove sempre più numerosi sono gli alunni con disturbi nell’apprendimento? Quale atteggiamento assumere di fronte agli elementi incapaci di adeguarsi alle regole, oppositivi verso qualsiasi proposta o addirittura provocatori se non esplicitamente maleducati nei confronti di chi sta in cattedra? Gli insegnanti del Liceo e dell’Itis Max Planck di Lancenigo approfittano delle giornate preparatorie all’anno scolastico per fare formazione su un tema scottante, vera e propria emergenza didattica del secondo millennio, aggravata dall’isolamento Covid19. Per rispondere a questi interrogativi, la Dirigente dell’istituto, Emanuela Pol, ha contattato l’università di Padova che ha redatto un progetto di formazione firmato dalla dottoressa Daniela Lucangeli e dal suo gruppo di ricerca. In questi giorni i docenti si sono confrontati con lo psicologo, esperto in neuropsicologia clinica, Riccardo Checchetto, che ha dato un’indicazione perentoria: “Basta con la didattica fondata sulla trasmissione del sapere parlate all’intelligenza emotiva dei ragazzi”. Lo psicologo ha sottolineato l’importanza della sfera delle emozioni, soprattutto nei ragazzi di oggi bombardati di informazioni e conoscenze. Insomma non è una questione di intelligenza, ma di interesse, di partecipazione. Certo non si tratta di un obiettivo sconosciuto alla categoria docente che da tempo sperimenta nuove metodologie in tal senso. Ma la neuropsicologia è perentoria su una indicazione di base: conoscere i propri alunni nei loro interessi e abitudini individuali anche extrascolastiche. I metodi? Dialogo, conversazione in classe, gite scolastiche, momenti ricreativi insieme. Gli specialisti del gruppo della prof.ssa Lucangeli danno questa indicazione ai docenti: essere empatici, sinceri, mettere in gioco la propria personalità e la propria passione, entrare nel mondo dei ragazzi. Lo scopo è sostituire l’ansia, la paura , la noia dei propri alunni con la curiosità, la gioia, l’interesse. Questa dunque la sfida per l’anno scolastico che inizia. Al Planck gli alunni del primo anno anticipano l’inizio a martedì 12 settembre (ore 8.30) per le attività ludico-sportive dell’accoglienza. Quindi il 13 settembre la scuola apre le porte alle 8.10 per tutti i 1180 studenti distribuiti in 58 classi dell’Itis e del Liceo delle Scienze applicate. Per le classi prime l’attività continua con alcune settimane dedicate ai corsi di riallineamento e rinforzo. “Abbiamo modificato l’attività delle prime classi per il mese di settembre _ dichiara la Dirigente _ allo scopo di riallineare i prerequisiti degli studenti e limitare al massimo la dispersione scolastica”.