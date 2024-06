Istituto Max Planck, le classi quinte presentano siti e web app alle aziende

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sempre più forte la collaborazione tra scuola e aziende del territorio per l’Istituto Max Planck di Lancenigo. Nella conclusione dell’anno scolastico gli studenti delle tre classi quinte Informatica dell’Itis Max Planck hanno presentato ad alcune aziende del territorio i progetti web e gli applicativi elaborati e testati in un anno di lavoro nella materia Gestione Progetto ed Organizzazione d’Impresa convincendo per creatività ed innovazione.

Le aziende presenti, RCH di Silea, Rotas e Six Lab di Treviso hanno dimostrato massimo interesse per le soluzioni grafiche ed informatiche applicate dagli studenti guidati dal prof. Daniele Cicero con la collaborazione dei docenti dell’ambito informatico. Si è trattato di nove progetti, realizzati in team working per la messa a punto di servizi tramite siti e applicazioni web. Per i siti si è spaziato dalla gestione interattiva dell’open day di istituto, allo scambio di libri usati, alla gestione di contenuti multimediali come film e serie tv; per le applicazioni sono state create le app per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, l’app social per messaggi e chat interni all’istituto e una Orbit app per i social media. Si aggiungono le applicazioni per automatizzare le segnalazioni stradali alla polizia municipale da parte dei cittadini, e quelle per gestire in azienda la logistica di un magazzino oppure gli ordini e le prenotazioni. La scuola ha così realizzato con i ragazzi un’esperienza di project management completa di tutti gli step dall’idea e progetto iniziale fino allo sviluppo/testing del progetto finito. Un esempio di lavoro di squadra su un obiettivo concreto, sviluppato secondo le modalità aziendali più moderne ed efficaci.